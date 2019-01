Chi è Emiliano Sala, bomber del Nantes e acquisto record del Cardiff

Trascinatore con il Nantes, Emiliano Sala è stato acquistato dal Cardiff per una cifra record. Ma il suo aereo per il Galles è svanito nel nullla.

La speranza c'è ancora, ma le notizie che arrivano non sono confortanti dopo che l'aereo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala a Cardiff è scomparso dai radar poco dopo il decollo da Nantes. Argentino classe '90, dopo una carriera in Francia, si è conquistato un contratto in Premier League a suon di goal.

DALL'ARGENTINA ALLA FRANCIA

Il Bordeaux lo prelevò nel 2010 dal Proyecto Crecer, club argentino affiliato a quello francese, per inserirlo nel proprio settore giovanile. Il debuttò con i Girondini arrivò in Coppa di Francia nel 2012, ma fu col prestito al Niort nella stagione successiva che Emiliano Sala iniziò a far palare di sè, mettendo a segno 18 goal in 37 gare di Ligue 2.

IL BOOM CON RANIERI

Tornato al Bordeaux, non riuscì ancora una volta a trovare spazio e venne mandato nuovamente in prestito al Caen, dove realizzò 5 reti in 13 partite giocate. Ma la svolta definitiva per Sala arrivò con il trasferimento a titolo definitivo al Nantes per appena un milione di euro. Con i Canarini ha realizzato 48 goal in 133 partite, trovando la definitiva consacrazione con Ranieri in panchina, che lo ha trasformato in un trascinatore assoluto.

IL TRASFERIMENTO RECORD AL CARDIFF

Dopo essere arrivato in doppia cifra per due stagioni consecutive, quest'anno Emiliano Sala ha iniziato il campionato davvero col botto: 19 partite e 12 goal segnati, con un posto nella classifica della Scarpa d'Oro accanto a mostri del goal come Messi e Ronaldo. Per questo motivo a gennaio il Cardiff ha speso 17 milioni di euro (cifra record nella storia del club) per acquistarlo dal Nantes. Doveva essere il colpo per la salvezza, ma purtroppo rischia di finire tutto in tragedia.