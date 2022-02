Chi è Elliott, titolare contro l'Inter: prima volta in Champions

Jurgen Klopp non ha paura di lasciarsi andare a scelte improvvise, che nessuno si aspettava. Ha vinto tutto grazie alle sue intuizioni, e non solo alla sua foga. Alla ricerca della settima Champions League, il Liverpool scende in campo a San Siro contro l'Inter con diverse sorprese.

Rispetto alle sensazioni della vigilia, Klopp ha infatti scelto Keita a centrocampo e Konatè in difesa, lasciando fuori Keita e Matip. La sorpresa maggiore è stata però quella che ha il nome di Harvey Elliott, che non aveva mai giocato in Champions League. Titolare a San Siro.

LA NUOVA STELLINA DI KLOPP

18enne, Elliott compirà 19 anni solamente il prossimo aprile. Un compleanno prossimo che arriva dopo mesi di stop per il giovane centrocampista, rimasto fermo dallo scorso settembre per frattura e lussazione della caviglia. Klopp crede tantissimo in lui e l'avrebbe proposto spesso come titolare, ma il k.o ha cambiato i suoi piani.

Nelle prime quattro gare di Premier League 2021/2022, infatti, Elliott era stato schierato per tre volte titolare in qualità di interno di centrocampo tendente alla trequarti. Il ragazzo nativo di Chertsey, nell'area metropolitana di Londra, è principalmente un giocatore offensivo, duttile e perfetto per le idee di Klopp: può giocare esterno alto su entrambe le fasce, ma anche in mezzo.

Acquistato nel 2019, ha giocato 15 gare in un due annate con il Liverpool. Nel mezzo il prestito al Blackburn, dove ha brillato tanto da guadagnarsi il ritorno in maglia Reds la scorsa estate: in Premiership ha segnato sette goal nella passata annata, scendendo in campo per ben 41 gare di campionato.

RECORD E INFORTUNIO: ELLIOTT IN PRIMA PAGINA

Elliott non sembra proprio essere uno qualsiasi, basti pensare che all'età di 16 anni e 30 giorni è diventato il giocatore più giovane nella storia della Premier League. Cresciuto nelle giovanili del Fulham, ha debuttato nel massimo torneo inglese contro il Wolverhampton Wanderers il 4 maggio del 2019.

Klopp è consapevole di dover proteggere il ragazzo, tanto che dopo l'infortunio del settembre 2021 contro il Leeds, con lacrime e uscita in barella da parte di Elliott, il tecnico aveva sbottato contro l'autore del fallo Struijk, espulso in tale occasione:

"Harvey Elliott è in ospedale, sicuramente è vittima di un brutto infortunio alla caviglia. Ha provato un dolore enorme. Siamo tutti sotto shock. Il rosso? Non me ne ne importa niente. È un infortunio grave, è un ragazzo di 18 anni. Chi ha preso il rosso fra due o tre settimane può continuare a giocare, Harvey no".

La sfida contro l'Inter rende Elliott, a 18 anni e 318 giorni, il giocatore più giovane a iniziare una partita di Champions con il Liverpool: in questa particolare stastistica ha sueprato il compagno di squadra Trent Alexander-Arnold, anch'esso titolare a San Siro, ma da anni ormai sicurezza del calcio mondiale.

Harvey Elliott è tra i giovani attaccanti, anche se ormai sembra essere direzionato da una carriera come trequartista o interno di centrocampo, più richiesti all'interno di FIFA 22. Nella modalità FIFA Ultimate Team, ma soprattutto nella modalità carriera risulta essere uno dei giocatori con maggiore crescita potenziale. Dal 73 di overall base (il valore nel videogioco di EA Sports) può arrivare fino a 87.