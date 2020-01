Chi è Dilrosun, il funambolo olandese dell'Hertha Berlino che piace alla Roma

La Roma ha messo gli occhi su Javairo Dilrosun, ala dell'Hertha Berlino ex Manchester City: un funambolo alla ricerca di continuità.

In tutti lo chiamano 'Mr. September', perché è in quel mese dell'anno che Javairô Dilrosun riesce a dare il meglio di sé. Una simpatica casualità, ma anche il sintomo di una discontinuità che a 21 è forse la più grande pecca dell'ala olandese classe 1998, un funambolo su cui l'Hertha Berlino ha puntato nell'estate 2018 e su cui, ora, vorrebbe puntare anche la .

Dilrosun è nato ad Amsterdam e sin dagli 8 anni ha fatto parte del settore giovanile dell', incrociando il suo percorso anche con De Ligt, De Jong e van de Beek, altri grandi nomi emersi negli anni in cui scalava le under. Sia dell'Ajax, che della nazionale olandese. A differenza degli altri, però, a 16 anni ha scelto di proseguire la sua avventura al .

Nei quattro anni trascorsi con gli 'Sky Blues' ha giocato in tutte le squadre under, fino alla Premier League 2. Non ha però mai esordito con la prima squadra, e nemmeno ha mai trovato posto in panchina. Così nel 2018 a scadenza di contratto Dilrosun ha scelto di fare lo stesso percorso di Jadon Sancho: dal City alla , per trovare la sua dimensione. Ha scelto l' e da subito si è calato al meglio nella nuova realtà.

Il suo esordio tra i professionisti è arrivato contro lo 04: l'allenatore Pal Dardai lo ha lanciato dopo 6 minuti, a causa dell'infortunio del connazionale e amico Rekik, schierandolo subito sulla fascia sinistra nel 4-2-3-1(anche se ha giocato anche come 'quinto' e da ala destra). Ha ripagato con un assist per Duda, autore della doppietta che ha deciso il match. Ha giocato poi le successive 7 tutte da titolare, segnando 2 goal e fornendo 3 assist nel mese di settembre. Lasciando il segno nelle prime 4 partite giocate da professionista.

Un infortunio alla coscia ha frenato la sua crescita, mettendolo a lungo fuori gioco. Anche questa stagione però è iniziata allo stesso identico modo: con un impatto devastante nel mese di settembre, con 2 goal e 2 assist. Lì si è guadagnato il soprannome di 'Mr. September' e si è aggiudicato il premio per il goal più bello del mese in Bundesliga.

Lo slalom contro il Paderborn racchiude tutto il meglio dell'olandese: dribbling, tecnica in velocità, visione di gioco. Nasconde però anche i difetti, come la testardaggine o la continuità. Ha anche un gran tiro da fuori, come dimostrato contro il Colonia quest'anno, quando ha segnato da quasi 30 metri. Dettagli che certamente a 21 anni può ancora limare, soprattutto con la fiducia che l'Hertha Berlino ripone in lui. Nel novembre 2018 si è anche guadagnato l'esordio in nazionale contro la Germania.

Quest'anno è già arrivato a 15 presenze, 12 da titolare, tra campionato e DFB-Pokal. Sia con Covic che con Klinsmann ha sempre trovato posto in campo, anche se dal 4 ottobre non è più riuscito a registrarsi in un tabellino. Ciò non ha frenato l'interesse della Roma, che punta a farne la sua nuova ala: è abituato a giocare a sinistra e rientrare sul suo piede forte, ma anche dalla parte opposta non frena il suo enorme talento. Quel talento che non vede l'ora di dimostrare con continuità.