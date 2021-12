Chi è Danjuma, il "cobra" del Villarreal che ha colpito l'Atalanta in Champions League

CHI È DANJUMA

Olandese classe 1997, Arnaut Danjuma è un attaccante esterno molto rapido e micidiale nell'uno contro uno. Malgrado le doti funamboliche, ha anche un buon feeling con in zona goal. Reti che celebra mimando un cobra, esultanza che a suo dire è dedicata a un amico di infanzia.

L'INFANZIA DIFFICILE DI DANJUMA

Pur essendo di passaporto olandese, Danjuma è nato in Nigeria e fino all'età di quattro anni ha vissuto nella capitale Lagos prima di trasferirsi nei Paesi Bassi.

In Europa la vita non è stata facile per lui e per la famiglia, al punto che lo stesso attaccante ha svelato come a volte fossero costretti a dormire in macchina non avendo altri posti in cui stare.

Di soldi a casa ce ne sono pochi, ma il calcio è il biglietto della lotteria grazie al quale Danjuma ripaga gli sforzi di mamma e papà.

I PRIMI APPROCCI CON IL PALLONE

Poco più che adolescente, Danjuma entra nelle giovanili del PSV. Riesce a mettersi subito in luce e sembra destinato al salto in prima squadra. L'attaccante però non convince al 100% il club olandese, che lo svincola e lo lascia accordarsi con il Nec Nijmegen.

Da qui prima il passaggio in Belgio al Bruges, poi quello in Inghilterra con il Bournemouth dove brilla malgrado la retrocessione in Championship.

L'articolo prosegue qui sotto

DANJUMA E L'ARRIVO IN LIGA

A prelevarlo l'estate scorsa dalla Premier League è stato il Villarreal. Il sottomarino giallo ha sborsato ben 24 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

Un investimento fin qui ripagato dall'olandese, che in stagione ha messo a segno 9 goal in 18 presenze complessive tra Liga e Champions League.

Gli ultimi due realizzati proprio contro l'Atalanta. Due morsi di serpente che spediscono gli spagnoli agli ottavi ed estromettini proprio i nerazzurri dalla competizione.