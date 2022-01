Chi è Axel Tuanzebe, il difensore del Manchester United vicino al Napoli

Il 2022 del Napoli è sul punto di aprirsi con un nuovo innesto all'interno del pacchetto difensivo in dotazione a Luciano Spalletti.

Per fare fronte ad un reparto ritrovatosi improvvisamente scoperto dopo le partenza di Manolas (destinazione Olympiakos) e di Koulibaly (impegnato in Coppa d'Africa), gli uomini di mercato partenopei hanno prontamente individuato il profilo congeniale da mettere a disposizione del tecnico di Certaldo.

La scelta è ricaduta su Axel Tuanzebe, difensore inglese classe 1997 di proprietà del Manchester United, ma attualmente parcheggiato in prestito all'Aston Villa.

Dopo i primi e proficui sondaggi, la dirigenza partenopea ha deciso di affondare il colpo strappando un accordo di massima ai Red Devils: come riportato da 'Sky Sport', il centrale britannico dovrebbe muoversi sulla tratta Manchester-Napoli con la formula del prestito secco e oneroso (500.000 euro) con le parti pronte a trattare il tema legato ad un eventuale diritto di riscatto.

CHI E' AXEL TUANZEBE, IL DIFENSORE LANCIATO DA MOURINHO

Axel Tuanzebe, nato nella Repubblica Democratica del Congo nel 1997, è entrato nell'Academy del Manchester United all'età di otto anni rendendosi protagonista della proverbiale trafila all'interno del settore giovanile dei Red Devils.

Distintosi sin da subito come uno degli elementi più interessanti e futuribili del vivaio United, il suo esordio in prima squadra lo si deve a José Mourinho che, a 19 anni, lo fa esordire in FA Cup.

Un anno e cinque presenze dopo viene ceduto in prestito all'Aston Villa, formazione nella quale milita tuttora dopo un momentaneo ritorno alla base tra il 2019 e il 2021 ma con margini ridottissimi.

Nella stagione in corso ha collezionato 9 gettoni di presenza in Premier con i Villans facendosi apprezzare per una spiccata versatilità all'interno del pacchetto arretrato dove agisce naturalmente da difensore centrale, ma all'occorrenza anche da terzino o da schermo davanti ai centrali.

UN COLPO DA... GUINNESS WORLD RECORDS

Esulando dalle questioni relative al calcio giocato, riguardo a Tuanzebe si segnala un primato decisamente curioso e singolare: il classe 1997, infatti, è anche entrato nei Guinness World Records in quanto protagonista della partita più veloce di sempre ad Hungry Hungry Hippos, con il tempo di 17.36 secondi.

Il record è stato stabilito nel 2018 durante una tournée estiva negli Stati Uniti con i Red Devils. Il gioco, per chi non lo conoscesse, consiste nel nutrire delle biglie il proprio ippopotamo nel più breve tempo possibile e più velocemente degli altri sfidanti.