Chi è Andrea Soncin, il traghettatore del Venezia che sarà in panchina contro la Juventus

Dopo l'esonero a sorpresa di Paolo Zanetti toccherà ad Andrea Soncin guidare il Venezia nelle ultime quattro giornate di campionato alla ricerca di una difficile salvezza. Ma chi è l'uomo scelto dalla società lagunare per evitare la retrocessione?

Soncin ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio a Venezia dove nel 2017, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato a fare esperienza nelle giovanili prima di entrare nello staff dello stesso Zanetti nel 2020. Nell'estate del 2021 gli è stata affidata la guida della formazione Primavera prima di essere chiamato a sostituire Zanetti.

Come calciatore Soncin ha giocato su discreti livelli nel ruolo di attaccante facendo bene soprattutto ad Ascoli, dove ha collezionato quasi 50 goal in più di 150 presenze e si è guadagnato il soprannome di 'Cobra'.

In Serie A invece ha messo insieme solo 23 presenze segnando 7 goal, di cui il primo in assoluto contro il Milan quando indossava la maglia dell'Atalanta prima del trasferimento all'Ascoli nel gennaio 2007.

Quello di domenica all'ora di pranzo peraltro sarà il primo incrocio in assoluto con la Juventus dato che nell'unica stagione giocata da Soncin in Serie A, quella 2006/07, i bianconeri militavano in Serie B a causa della retrocessione per i noti fatti di Calciopoli.