Chi è Alexandre Letellier: il portiere del PSG da cui Messi ha ereditato il numero 30

Messi al PSG avrà il numero 30, prima indossato da Alexandre Letellier: chi è il portiere 'senza numero' del club parigino.

A Parigi è cominciata la Messi-mania, con i tifosi del PSG in delirio dalla giornata di ieri per l'arrivo del fuoriclasse argentino. È facilmente pronosticabile che, in questi giorni, la maglia numero 30 diventi la più venduta del club parigino. Già, perché - dopo mille ipotesi partorite prima dell'ufficialità del trasferimento - è proprio questo il numero scelto dalla Pulce per la sua nuova avventura francese.

Un numero che, per quanto riguarda il PSG, probabilmente non generava grosse vendite prima dell'arrivo di Messi. In vista della nuova stagione, il 30 era stato infatti preso da Alexandre Letellier, nel roster dei portieri del PSG.

Si tratta di un numero uno classe '90, cresciuto proprio delle giovanili del PSG per poi avere un'esperienza di 8 anni - dal 2010 al 2018 - nelle file dell'Angers. Successivamente ha difeso i pali di Young Boys, Troyes, Sarbsborg 08 e Orléans, per poi tornare a Parigi alla vigilia della stagione 2020/21.

Un'annata chiusa con 0 presenze all'attivo, ma comunque con la conferma - quantomeno nelle prime settimane di mercato - per la stagione successiva. Con l'arrivo di Messi non solo Letellier ha perso il suo numero, ma probabilmente potrebbe essere costretto a lasciare Parigi.

Secondo il regolamento della federazione francese, i portieri possono indossare solo l'1, il 16 e il 30. Per consentire a Messi di indossare il terzo numero citato, infatti, è stata permessa una deroga. Al momento, quindi, Letellier non ha preso un nuovo numero.

Questa curiosa situazione, unita al fatto che il PSG ha portieri di livello assoluto come prime tre scelte tra i pali (Keylor Navas, il nuovo arrivato Donnarumma e Sergio Rico), è probabile che Letellier debba lasciare la squadra in cui è cresciuto. Un sacrificio che il PSG farebbe senza grossi rimpianti, visto l'illustre erede di Letellier per quanto riguarda la maglia numero 30.