Chi è Akpa Akpro: dalla Serie B al goal in Champions con la Lazio

Dopo la gavetta in Serie B, l'occasione con la Lazio e il goal all'esordio in Champions: una serata da sogno per Akpa Akpro.

Una vita in con la maglia del , poi l'occasione di approdare in , da svincolato, alla , in Serie B. Tanta gavetta e poi finalmente l'occasione di misurarsi con la , alla .

Questa è la storia di Jean-Daniel Akpa Apro, che a 28 anni è riuscito a segnare alla prima presenza della sua carriera in .

1 - L'ultimo giocatore della #Lazio ad andare a segno al suo debutto in Champions League prima di Akpa Akpro è stato Simone #Inzaghi nel settembre 1999 contro il Maribor. Esordio.#LazioBVB #LazioBorussiaDortmund #UCL — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2020

L'ultimo giocatore a riuscirci in biancoceleste era stato proprio colui che stasera, da allenatore, l'ha mandato in campo: Simone Inzaghi. Era il settembre del 1999, contro il Maribor. E sono passati 21 anni.

Ne sono passati 13 invece dall'ultima apparizione della Lazio in Champions e Akpa Akpro non poteva mai pensare di essere uno dei protagonisti della partita contro il , quella che ha segnato il grande ritorno in Europa della squadra di Lotito.

Del resto è stato proprio Lotito a sponsorizzarlo, sin dai tempi della Salernitana. In due stagioni trascorse in Serie B, Akpa Akpro è diventato uno dei perni del centrocampo della squadra campana, specie nello scorso campionato, concluso con 2 goal e 3 assist in 31 presenze.

Si narra che un giorno, durante un Salernitana- , Lotito abbia inveito pesantemente contro Ventura, allora tecnico dei granata, per aver sostituito Akpa Akpro a venti minuti dal termine: "Ma guarda questo, ha rovinato tutto!". Per questo motivo ha deciso di portare il centrocampista ivoriano alla Lazio alla scorsa estate.

Un trasferimento approvato addirittura da Didier Drogba, amico e compagno di squadra di Akpa Akpro nella ai Mondiali 2014.

“Congratulazioni, Akpa-Akpro. Sei un esempio da seguire per quelli che pensano di non avere possibilità, il coraggio, la saggezza e la fede che conducono sempre alla riuscita“.

E infatti Akpa Akpro la sua possibilità ce l'ha avuta eccome. Inzaghi ha apprezzato parecchio il suo impegno e le sue doti in ritiro, decidendolo di trattenerlo, come prima alternativa a centrocampo a Milinkovic-Savic.

Detto fatto: al minuto 67 di Lazio- , Simone Inzaghi sostituisce Milinkovic-Savic proprio con Akpa Akpro. Circa dieci minuti dopo, Ciro Immobile gli mette sui piedi il pallone del 3-1. Per una meritatissima, serata da sogno.