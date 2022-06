Chi è Agustin Alvarez: caratteristiche tecniche e statistiche del nuovo attaccante del Sassuolo

Tutto quello che c'è da sapere su Alvarez, in arrivo al Sassuolo come nuovo colpo per l'attacco: prima esperienza in Europa per il giovane.

Serie A 2022/2023 sempre più vicina e calciomercato già nel vivo. Le venti squadre si preparano ad affrontare la nuova stagione sistemando le proprie rose in vista del torneo al via ad agosto. Spera di migliorare la propria posizione anche il Sassuolo di Dionisi, che ha puntato su Agustin Alvarez.

Undicesima in classifica nella passata annata, il Sassuolo spera di poter essere la mina vagante del torneo e giocare nuovamente in Europa: per farlo dovrà fare affidamento al nuovo arrivato Alvarez, investimento per l'attacco di Dionisi.

CHI É AGUSTIN ALVAREZ

Principalmente centravanti, Alvarez può giocare anche come ala. Classe 2001, piede destro, arriva dall'Uruguay e in particolare dal Penarol: il Sassuolo ha avuto la meglio sulle contendenti che speravano di portarlo in Europa nel corso dell'estate 2022.

Per Alvarez si è parlato a lungo delle più svariate squadre, specialmente big assolute. A gennaio sembrava ad un passo dalla Fiorentina, visto l'accordo raggiunto con il giocatore: l'accordo con il Penarol non è stato però raggiunto, portando il 21enne a continuare in patria.

AGUSTIN ALVAREZ, CARATTERISTICHE TECNICHE

Grande finalizzatore, in Uruguay ha dimostrato di saper spingersi sulla trequarti per recuperare il pallone e dare una mano ai compagni in fase offensiva. 1,80 cm di altezza per Alvarez, che segna soprattutto di destro, ma si fa valere anche col mancino e naturalmente con colpi di testa da rapinatore d'area.

Per acquistarlo il Sassuolo ha messo sul piatto circa 12 milioni di euro: investimento notevole per un ragazzo alla prima prova in Europa e che potrebbe sostituire Scamacca, autore di un'ottima annata 2021/2022 e destinato a fare il salto di qualità in Italia o all'estero.

LE STATISTICHE

Accostato a Luis Suarez per movimenti e fame di goal, Agustin Alvarez ha segnato 34 reti in 89 partite con la maglia del Peñarol. Ha così raggiunto anche la convocazione nella Nazionale maggiore dell'Uruguay, con cui h trovato la rete in una sola occasione, a fronte di quattro partite disputate.

Riuscendo a svariare su tutto il fronte d'attacco, nonostante sia principalmente una prima punta, Alvarez ha fornito anche diversi assist ai compagni: dieci. Al momento giusto sa passare il pallone invece di concludere verso la porta avversaria.