Chi è Agoumé, il colpo del futuro per il centrocampo dell'Inter

Scopriamo carriera, ruolo e caratteristiche tecniche del centrocampista classe 2002 Lucien Agoumé, la nuova scommessa dell'Inter per il futuro.

Lucien Agoumé giocherà nell' a partire dalla prossima stagione. Il club nerazzurro non si è fatto sfuggire l'occasione ed ha chiuso la trattativa con il Sochaux, anticipando top club come e .

In molti si chiedono però chi sia questo ragazzo di appena 17 anni che ha fatto parlare parecchio di sè dai primi momenti in cui è stato accostato all'Inter.

Agomé nasce in Camerun nel 2002 e inizia a giocare a calcio in nel Besancon prima di entrare a far parte del settore giovanile del Sochaux nel 2014.

Il suo esordio tra i professionisti avviene lo scorso ottobre, quando ha ancora 16 anni, ma è da dicembre in poi che inizia a giocare con discreta regolarità nel centrocampo del Sochaux.

Il tecnico Omar Daf lo valorizza definitivamente come centrocampista difensivo nel suo 4-2-3-1, completando il processo di trasformazione di Agoumé che al Sochaux era arrivato come trequartista.

In Francia lo hanno subito iniziato a paragonare a Pogba per le sue impressionanti doti fisiche e tecniche. Intanto Agoumé ha iniziato a giocare con la Nazionale francese, prima nell'Under 16 e poi nell'Under 17, della quale è subito diventato capitano.

Étant donné qu'il va être un des sujets principaux du mercato estival, voici Lucien Agoume (2002). Milieu axial complet du @FCSM_officiel. Profil ressemblant à Paul Pogba, en plus sûr défensivement, moins fantasque et offensif que Pogba au même âge. Qui va le récupérer ? #EuroU17 pic.twitter.com/vjBPyzVdlD — Le chercheur de talents (@LeChercheurDT2) May 8, 2019

Recentemente ha disputato l'Europeo Under 17 in , giocando tutte le partite da titolare. Durante la competizione (conclusasi con l'eliminazione in semifinale per mano dell' ) Agoumé ha confermato le sue doti di leadership fuori dal comune.

Nonostante la giovanissima età, è un giocatore che vuole sempre il pallone tra i piedi per sfruttare le sue abilità in fase di impostazione. Cerca spesso la verticalizzazione (con lanci anche di 40 metri) e compensa il fatto che non sia velocissimo nello stretto con la rapidità nei passaggi.

Può ancora migliorare le sue abilità offensive, tra le altre cose, visto che può giocare anche come mezz'ala e sfruttare i suoi inserimenti senza palla. Inizialmente si aggregherà alla Primavera dell'Inter, ma nel giro di un paio di mesi potremo già vederlo in prima squadra.