Chi affronterà la Fiorentina in Conference League? Possibili avversarie e sorteggio

Rappresentante italiana in Conference League, la Fiorentina conoscerà la propria avversaria in estate: tutte le informazioni sul futuro dei viola.

La Roma sarà per sempre la prima squadra ad aver vinto la prima edizione della Conference League. Ora sarà la volta della Fiorentina. In virtù del settimo posto nel 2021/2022, infatti, la formazione di Italiano giocherà la neonata competizione UEFA come rappresentante della Serie A.

La squadra viola comincerà il proprio torneo nei playoff, al pari delle altre squadre direttamente qualificate tramite il campionato e i club provenienti dai turni preliminari, di scena a luglio con le rappresentanti delle nazioni con il più basso ranking UEFA.

QUANDO SI CONOSCERÀ L'AVVERSARIA DELLA FIORENTINA?

Il primo agosto 2022, nel sorteggio di Nyon, la formazione viola vedrà il nome della propria contendente nei playoff di andata e ritorno previsti il 18 e il 25 agosto. Le due sfide permetteranno alla Fiorentina o alla sua avversaria di giocare i gironi di Conference al via a settembre.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA FIORENTINA

La Fiorentina fa parte del Main Path di Conference League e non del Champions Path, in cui sono inserite le squadre retrocesse dall'Europa League e le cinque dello stesso percorso provenienti dal terzo turno preliminare. I viola possono sfidare una delle squadre Main Path provenienti dal terzo turno preliminare.

In virtù di un coefficente UEFA di 15.380, la Fiorentina dovrebbe essere testa di serie, evitando così gli spauracchi Villarreal e West Ham. In caso contrario, se dovessero passare il turno diverse squadre con un punteggio più alto, il sorteggio potrebbe 'regalare' agli uomini di Italiano anche le due big.

D'altra parte, in caso di conferma come testa di serie, la Fiorentina potrebbe sfidare squadre come Colonia, Nizza e in caso di qualificazione, Anderlecht. Servirà attendere lo sviluppo dei primi turni eliminatori per capire meglio le possibilità dei toscani al momento del sorteggio.

DOVE VEDERE LE GARE DELLA FIORENTINA IN TV E STREAMING

Le partite della squadra viola nei playoff ed eventualmente nei gironi saranno disponibili in diretta tv e streaming su DAZN e Sky. Possibile anche la trasmissione in chiaro delle partite della Fiorentina su TV8, dunque gratis per tutti. Bisognerà attendere le prossime settimane per la conferma.