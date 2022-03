Il futuro dell'Inter? Oristanio brilla in Olanda e si guadagna l'Italia U20

Dopo l'ultima gara disputata novembre contro la Romania, l'Italia chiude il Torneo 8 nazioni con i match contro Germania e Norvergia. Dedicata alle squadre Under 20, la competizione vede la Nazionale azzurra allenata da Bollini costretta a vincere contro i pari età tedeschi per il sorpasso in classifica. Tra i giocatori su cui il ct punta maggiormente c'è Gaetano Pio Oristanio.

Scuola Inter, il cui cartellino è ancora di proprietà nerazzurra, Pio Oristanio è uno dei due soli elementi della rosa Under 20 che milita all'estero, insieme la portiere Alessandro Russo, attualmente ai belgi del VV Sint-Truiden. Se quest'ultimo, in prestito dal Sassuolo è riserva di Schmidt da quando ha lasciato l'Alessandria a gennaio, il compagno di squadra brilla da titolare.

CHI É ORISTANIO: CLASSE MANCINA

Classe 2002 che compirà vent'anni a settembre, Pio Oristanio è un trequartista duttile, che può mettersi in mostra anche qualche metro più avanti o sulla corsia esterna d'attacco. Lo scorso agosto l'Inter - che lo aveva aggregato in prima squadra per qualche sfida precedente - lo ha spedito al Volndam, squadra nella seconda serie olandese in cui ha ottenuto un posto da titolare praticamente immediato.

Già alla terza gara contro l'MVV Maastricht, Oristanio si è preso i gradi da imprescindibile dopo due gare da subentrato: come trequartista ha segnato quattro delle reti stagionale nella Serie B dei Paesi Bassi, con il quinto giunto partendo da centrocampista interno qualche metro più indietro rispetto al solito.

Del resto Oristanio si trova bene anche come esterno sinistro e all'occorrenza anche punta: musica per le orecchie di Wim Jonk, ex giocatore dell'Inter che ha influito nel trasferimento del ragazzo in Olanda. Musica anche per le orecchie di Bollini, visto e considerando che nelle ultime tre gare del Torneo 8 nazioni, il trequartista ha segnato tre reti.

Dove deve migliorare? Probabilmente in zona assist: zero quelli forniti in stagione con la maglia del Volendam, in una squadra che vede come massimi ispiratori i re del campionato, Dayl van Mieghem e Robert Mühren.

Mancino letale dalla distanza e negli inserimenti, Oristanio veste la casacca numero 10 al Volendam, in una squadra che conta anche su Filip Stankovic, figlio di Dejan già aggregato alla prima squadra dell'Inter nella scorsa annata, compresa la festa Scudetto del 2020/2021.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche per Stankovic il passaggio al Volendam è arrivato con garanzie di titolarità nel breve periodo. Tra i pali per tutta la stagione, il figlio d'arte ha saltato solamente le gare in cui è rimasto ai box causa infortunio alla caviglia occorso a fine estate.

FUTURO INTERISTA?

Un trequartista mancino con il numero dieci sulle spalle. Detta così, il futuro di Oristanio sembra essere luminoso, ma difficilmente nella prossima annata potrà tornare all'Inter per rimanerci. Più probabile una tappa intermedia, tra Italia ed estero, per affinare meglio la tecnica e rappresentare così, realmente, un'arma per il futuro.

Non è da escludere anche un nuovo prestito al Volendam in caso di promozione tra i grandi d'Olanda, visto il secondo posto in classifica alle spalle del solo Emmen, capolista con soli tre punti in più del team Oristanio-Stankovic.