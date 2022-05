Chi è Jake Daniels: attaccante inglese che ha fatto coming out

Una dichiarazione così dovrebbe essere normale, ma nel mondo del calcio fare coming out è estremamente difficile. Ci sono voluti del resto più di trent'anni prima che un altro calciatore britannico dichiarasse la propria omosessualità pubblicamente: Jake Daniels ha avuto il coraggio di farlo.

Nel 1990 fu Justin Fashanu a fare coming out, attaccato continuamente da cori beceri e pesanti. Oggi è un mondo diverso? Daniels spera di sì, con la sua confessione che potrebbe aiutare in tal senso altri colleghi a farsi avanti ora, domani, il prossimo mese. Sempre.

CHI É JAKE DANIELS?

Classe 2005, britannico di Bispham (villaggio costiero a nord di Blackpool), Daniels è un attaccante che gioca nel Blackpool, nella seconda serie inglese. Un ragazzo di prospettiva che si è messo in mostra con le giovanili del club arancione. Nel 2021/2022 è sceso in campo con la prima squadra in una sola occasione, il 7 maggio contro il Peterborough.

Ha avuto modo di mettersi in mostra nella FA Youth Cup, ovvero la FA dei giovani: nelle tre gare giocate ha segnato due reti, contribuendo a battere il Newcastle e mettendo in difficoltà il Chelsea, una delle squadre Under più importanti tra quelle inglesi. L'avventura di Daniels e del Blackpool si è fermata nei quarti di finale contro i Blues.

L'attaccante del Blackpool ha dimostrato di essere tra i migliori giovani marcatori del campionato inglese, tanto da segnare trenta reti nel corso del 2021/2022, guadagnandosi anche il primo contratto da professionista con il club in cui milita da un decennio.

LA CARRIERA DI JAKE DANIELS

Numero 9 sulle spalle, Daniels è cresciuto nel Blackpool (da quando aveva 7 anni) e nel maggio 2022 come detto è riuscito ad esordire in prima squadra. La squadra ripartirà anche da lui nel 2022/2023, ancora una volta in Championship dopo la conferma nella seconda serie inglese.

Giocando come bomber con l'Under del Blackpool, Daniels è risultato essere senza dubbio uno dei migliori giovani del campionato giovanile inglese. Vista la mole di reti segnata con le giovanili, il club ha deciso di offrirgli un contratto da professionista fino al 2024: il primo della sua carriera.

Da qui il prestito al Bamber Bridge per alcuni mesi, prima del ritorno a casa che ha portato all'esordio in Championship e un futuro in prima squadra.

Il direttore dell'Academy, Ciaran Donnelly aveva commentato la firma di Daniels con entusiasmo:

"Jake è nell'Academy da sette anni e questa è una grande ricompensa per lui e la sua famiglia, avendo lavorato così tanto nel corso degli anni. È un ragazzo del posto dche ha giocato a calcio per il BJFF e il Clifton Rangers, il che lo rende ancora più speciale per l'accademia dato che è progredito nel percorso sin dalla giovane età. Ha grandi qualità che possono dargli una reale possibilità di fare progressi futuri con il club. È veloce, potente e tecnicamente molto bravo con entrambi i piedi. Segnare goal gli viene naturale. In questa stagione ha messo a segno ottime prestazioni per la squadra giovanile. Vogliamo mantenere i nostri migliori giovani giocatori nel club e Jake è al centro di quella strategia".

JAKE DANIELS FA COMING OUT

"In campo questa stagione per me è stata fantastica. Ho firmato il mio primo contratto da professionista, segnato 30 goal nelle giovanili, condiviso tanti successi.

Ma fuori dal campo ho nascosto il vero me e chi sono veramente. Da tutta la vita so di essere gay e ora credo di essere pronto per fare coming out.

Rivelare la mia sessualità ed essere uno dei primi è stato un passo verso l’ignoto, ma sono stato ispirato da Josh Cavallo, Matt Morton e dagli altri atleti in altri sport.

Ho avuto un enorme supporto dalla mia famiglia, dal mio club e dal mio agente: tutti hanno pensato prima di tutto ai miei interessi. Anche i miei compagni nelle giovanili hanno condiviso la mia decisione di aprirmi al mondo.

Ho odiato mentire e nascondermi per tutta la vita e voglio essere un modello facendo questo passo. C’è chi potrebbe non sentirsi a proprio agio nelfare coming out, ma voglio solo dire loro di non cambiare ciò che sono per essere più adatti al contesto.

Bisogna essere sé stessi, è ciò che conta di più".

Dopo la rivelazione, il mondo del calcio si è stretto attorno a Jake Daniels, nella speranza che la sua vita possa essere semplicemente quella di un giovane calciatore professionista, senza pensare ad aspetti secondari. Continuerà a giocare per il Blackpool provando a farsi strada nel mondo del calcio a suon di goal.