Chevanton a DAZN: "Liverani è un grande, il Lecce non ha mai giocato così"

Ernesto Chevanton, storico ex giocatore del Lecce, ha elogiato la squadra a DAZN: "Hanno un grande allenatore e una società forte".

Ernesto Chevanton non è un semplice ex giocatore del , ma un vero e proprio simbolo per la tifoseria e per tutta la città. L'uruguaiano abita proprio nella città pugliese e certe volte va anche allo stadio a guardare le partite, direttamente dalla Curva con tutti gli altri tifosi.

Ai microfoni di DAZN Chevanton ha parlato proprio della promozione del Lecce dello scorso anno, dalla Serie B alla A. L'ha vissuta in prima persona.

"L'11 maggio sono andato a vedere la partita contro lo . Però sono andato senza biglietto. Mi sono intrufolato in uno spazio per entrare, uno della sicurezza non mi aveva riconosciuto e mi ha fermato, ma poi mi ha lasciato passare. Dopodiché sono tornato a casa a festeggiare, tutti i tifosi sono arrivati anche sotto casa mia per i festeggiamenti ed hanno intonato il mio coro. E' stata una grande emozione".

Poi Chevanton non risparmia complimenti a Fabio Liverani, attuale allenatore del Lecce.

"Questa società sta facendo un grandissimo lavoro, facendo il doppio salto dalla C alla A. C'è anche un grande allenatore, Fabio Liverani, di cui sentiremo parlare nei prossimi anni. Io dico la verità: sono a Lecce da 15 anni, ho giocato con questa maglia, ma non ho mai visto giocare la squadra così bene come con Liverani".

Infine, anche se un po' di parte, l'ex giocatore del Lecce crede nella salvezza dei giallorossi e lo spiega così.