Chelsea-Villarreal, Tuchel inserisce Kepa per i rigori: decisivo

Pochi secondi prima della lotteria dei rigori, il tecnico del Chelsea ha effettuato il cambio del portiere: due parate, successo Blues.

5 rigori su 22 parati in carriera, non una media stratosferica. Eppure Thomas Tuchel non ha avuto dubbi nell'inserire il secondo portiere Kepa al minuto 118 della finale di Supercoppa Europea contro il Villarreal, a pochi istanti dai tiri dal dischetto. Ha avuto ragione

Kepa, vecchio titolare al Chelsea scavalcato da Mendy, è subentrato al collega prima della lotteria dei rigori, che ha visto la squadra di Tuchel conquistare la Supercoppa Europa con due parate da parte dell'estremo difensore, su Mandi e Albiol.

Grande commozione tra l'altro per Kepa (anche ammonito durante i rigori) a fine gara, abbracciato prima dai compagni e poi dallo stesso allenatore tedesco.

Il portiere spagnolo era divenuto famoso proprio prima della lotteria dei rigori nel febbraio 2019, quando il Chelsea affrontò il Manchester City nella finale di Coppa di Lega inglese. Kepa si rifiutò di uscire, lasciando di stucco l'allora tecnico Maurizio Sarri: rimase in porta senza permettere l'ingresso di Caballero.

Risultato? I Blues persero la finale, con il Manchester City di Guardiola campione. Kepa venne multato, i tifosi insorsero. Stavolta per il 26enne il caso contrario, senza la polemica (in realtà a metà, considerato che Sarri era convinto che il suo portiere avesse i crampi), con l'ingresso e non la sostituzione.

Su Prime, anche Gianfranco Zola, memore di quel momento, ha commentato in maniera positiva la decisione di Tuchel prima dei rigori:

"Si l'avrei fatto, Kepa è reattivo e conosce bene i giocatori spagnolo. Poi stavolta è stato più facile, farlo entrare e non convincerlo ad uscire...".

Allora, invece, Kepa commentò così l'accaduto in finale:

"Sono triste e arrabbiato per non essere riuscito a conquistare questo trofeo... ma ci tengo a chiarire alcune cose: prima di tutto mi dispiace per quello che è successo nei minuti finali dei supplementari. In nessuno momento è stata mia intenzione disobbedire all'allenatore o a qualsiasi sua decisione.

Credo che tutto sia stato mal interpretato nella concitazione del finale di una partita che assegnava un titolo. L'allenatore pensava che non ero in condizioni di proseguire e la mia intenzione era fargli capire che stavo bene e potevo continuare mentre i medici che mi avevano curato stavano andando in panchina a dargli il messaggio. Ho visto poi l'episodio in tv e chiedo scusa ribadendo che non era mia intenzione dare questa immagine. Ho massimo rispetto per l'allenatore e la sua autorità".

Passato spazzato via: Kepa eroe del presente.