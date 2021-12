Chelsea, Tuchel conferma: "Lukaku fra i giocatori positivi al Covid"

"Lukaku fra i giocatori del Chelsea positivi al Covid".

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, parlando ai microfoni di 'BT Sport' prima della sfida infrasettimanale contro l'Everton, ha confermato che l'ex centravanti dell'Inter è fra i quattro giocatori della squadra che hanno contratto il Coronavirus.

"Sono positivi anche Werner, Hudson-Odoi e Chilwell (già assente per infortunio, ndr), - ha svelato il tecnico tedesco - non Kai (Havertz, ndr). Kai si sente male, non risulta ancora positivo ma stiamo aspettando i risultati del tampone e abbiamo deciso di non portarlo con la squadra. Abbiamo fatto qualche tampone extra oggi a mezzogiorno per verificare chi poteva venire a pranzo. In base a questo ho scelto la formazione. Tutto è cominciato ieri con i giocatori che non si sentivano bene, ora dobbiamo aspettare l'esito dei tamponi".

Sale dunque la tensione all'interno del club londinese e in tutta la Premier League, con il numero di contagi in costante ascesa che rischia di condizionare il campionato inglese. Ma Tuchel ha preferito non chiedere il rinvio del match con i Toffees.

"Abbiamo una squadra forte - ha affermato il tecnico tedesco - e vogliamo continuare a giocare. Ci concentriamo sui ragazzi che abbiamo a disposizione, dovremmo essere in grado comunque di essere competitivi".

Intanto emergono anche i nomi dei tre giocatori del Liverpool sospettati di essere positivi: si tratta di Van Dijk, Fabinho e Curtis Jones. Anche questi ultimi non sono in campo nella sfida di questa sera con il Newcastle.