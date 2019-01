Chelsea-Tottenham: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Chelsea e Tottenham di nuovo contro nella semifinale di ritorno della Carabao Cup: la gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Secondo round della semifinale di Carabao Cup tra Chelsea e Tottenham, che tornano a sfidarsi per raggiungere il Manchester City, ormai sicuro della finale dopo il roboante 9-0 rifilato al Burton Albion. A Stamford Bridge si parte con il vantaggio degli Spurs, che nel match di andata si sono imposti 1-0 con rete di Kane.

Segui Chelsea-Tottenham in diretta streaming gratis su DAZN: attiva il tuo mese gratuito

In attesa di accogliere Gonzalo Higuain, il Chelsea deve dare un segnale di reazione dopo la brutta sconfitta subita dall'Arsenal in campionato: i Blues stanno alternando buone prestazioni ad altre deludenti. La sfida tra le due big londinesi è la numero 162 della storia: nei precedenti figurano 68 vittorie per il Chelsea, 40 pareggi e 54 successi degli Spurs.

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-TOTTENHAM

Chelsea-Tottenham va in scena giovedì 24 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45 sul prato del suggestivo teatro di Stamford Bridge.

DOVE VEDERE CHELSEA-TOTTENHAM IN TV E STREAMING

Il match tra Chelsea e Tottenham sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN e potrà essere seguito tramite diversi dispositivi. La partita resterà poi disponibile on demand per chi volesse rivederla in un secondo momento.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-TOTTENHAM

In attesa di Higuain sarà Giroud a guidare il tridente offensivo Blues con Hazard e Pedro ad agire sulle corsie esterne. Jorginho in cabina di regia affiancato da Kante e Kovacic, mentre in difesa ci sarà David Luiz dal primo minuto accanto a Rudiger. Tra i pali Arrizabalaga.

Pochettino arriva con gli uomini contati in avanti: Kane e Alli sono out per infortunio, mentre Son è impegnato in Coppa d'Asia con la propria nazionale. Spazio dunque a Llorente supportato da Eriksen e Lamela. Gli esterni di centrocampo saranno Trippier e Davies, difesa a tre composta da Vertonghen, Sanchez e Alderweireld.

CHELSEA (4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Dier, Winks, Davies; Lamela, Eriksen; Llorente.