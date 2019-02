Chelsea-Tottenham: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Chelsea ospita il Tottenham nella 28ª giornata di Premier League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Chelsea di Maurizio Sarri ospita il Tottenham di Mauricio Pochettino nella gara valida per la 28ª giornata di Premier League. I Blues si devono rialzare dopo la finale di Carabao Cup persa ai calci di rigore contro il Manchester City mentre gli Spurs vogliono tornare a fare punti dopo essere stati sconfitti dal Burnley per 2-1 in campionato.

Il Chelsea arriva a questa sfida da sesto in classifica ma con una partita in meno rispetto al Tottenham, attualmente terzo in Premier League. Dieci i punti che dividono le due compagini londinesi.

Il migliore marcatore dei Blues in campionato è Eden Hazard. Il belga ha infatti già collezionato 12 reti in Premier League. Due in meno della punta degli Spurs Harry Kane, capocannoniere del Tottenham grazie ai suoi 15 goal. L’attaccante inglese è rientrato in campo lo scorso weekend contro il Burnley, dopo uno stop di oltre quaranta giorni dovuto alla rottura del legamento della caviglia.

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-TOTTENHAM

Chelsea-Tottenham si giocherà mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 21.00 a Stamford Bridge. Nel girone d’andata, la gara a Wembley fu vinta dagli Spurs per 3-1.

DOVE VEDERE CHELSEA-TOTTENHAM IN TV E STREAMING

La partita Chelsea-Tottenham sarà trasmessa in diretta esclusiva da SKY sui canali SKY SPORT UNO (201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e SKY SPORT FOOTBALL (203 del satellite). L’incontro sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-TOTTENHAM

Per riprendere la marcia in campionato, Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3. Nonostante l’insubordinazione dimostrata in finale di Carabao Cup, Kepa prenderà il suo posto tra i pali. Rudiger e David Luiz formeranno invece la coppia di centrali, con Azpilicueta ed Emerson Palmieri che dovrebbero prendere posto sulle fasce. Centrocampo a tre con gli intoccabili Jorginho e Kante e con Kovacic favorito su Barkley. In attacco spazio al tridente formato da Willian, Higuain e Hazard, con Pedro pronto a subentrare dalla panchina.

Il Tottenham dovrà fare a meno di Dele Alli, ancora alle prese con uno stiramento alla coscia. Diversi i dubbi di formazione per Pochettino che dovrebbe optare per una difesa a quattro con Alderweireld-Vertonghen centrali e Trippier-Davies terzini. Molte le incertezze a centrocampo, dove Lucas Moura dovrebbe agire sulla trequarti lasciando così spazio a Sissoko, Winks ed Eriksen alle sue spalle. Potrebbero esserci però delle variazioni. Diversamente dall’attacco, dove pare quasi sicuramente certa la presenza della coppia formata da Kane e Son.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Willian, Higuain, Hazard.

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Winks, Eriksen; Lucas; Kane, Son.