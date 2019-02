Chelsea-Tottenham, Kepa escluso: Caballero parte titolare

Maurizio Sarri ha deciso di escludere Kepa Arrizabalaga dall'undici titolare che affronterà il Tottenham: Caballero in campo per il Chelsea.

Dopo essersi rifiutato di lasciare il campo negli ultimi minuti della finale di Carabao Cup contro il Manchester City, Kepa Arrizabalaga non sarà titolare questa sera contro il Tottenham in Premier League. La porta del Chelsea sarà infatti affidata a Wilfredo Caballero.

Con DAZN segui la FA Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nella conferenza stampa della vigilia, Maurizio Sarri aveva già preannunciato la possibile esclusione dell'ex Athletic Bilbao dagli undici titolari, con la scelta definitiva che è stata resa nota soltanto pochi minuti fa.

Costretto dalla società a versare una settimana del proprio stipendio alla 'Chelsea Foundation', Kepa sconterà ora anche una punizione sul campo, non potendo aiutare i compagni nella delicata sfida di campionato contro il Tottenham.

Una scelta forte, con la quale Sarri vuole dare un segnale alla propria squadra. Le gerarchie e le regole vanno rispettate. Quello tenuto in campo da Kepa nella finale di domenica scorsa è infatti un atteggiamento che il tecnico italiano non vuole più rivedere, come commentato ai microfoni di 'BT Sport' a pochi minuti dal calcio d'inizio.

"È una scelta, un messaggio per il gruppo. Siamo un gruppo, non 25 giocatori. È una mia scelta".

Ecco le formazioni ufficiali di Chelsea-Tottenham:

CHELSEA (4-3-3): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Jorginho, Kante, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard.

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Sissoko, Eriksen; Lamela; Son, Kane.