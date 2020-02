Chelsea-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Sfida fondamentale in chiave Champions, derby londinese tra Chelsea e Tottenham: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Un solo punto separa e in classifica. I Blues sono quarti, di poco sopra agli Spurs. Il Derby di Londra per il 27esimo turno di Premier League sarà essenziale per la qualificazione alla Champions, nonostante la decisione UEFA sul City liberi in teoria un posto. Ora come ora, però, è rimasto solo il quarto piazzamento.

Il Derby di Londra sarà seguito con attenzione da Sheffield, , e , tutte pronte ad approfittare di un pareggio. La lotta per la entra nel vivo e la gara tra Lampard e il suo ex maestro Mourinho potrà dire tantissimo a tal riguardo.

Il Tottenham deve fare i conti con gli infortuni di Son e Kane che limitano in maniera roboante le opzioni in attacco per Mourinho, mentre il Chelsea ha perso punti importanti nelle ultime gare venendo rimontata proprio dai concittadini ora ad una sola lungheza di distanza.

In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Tottenham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CHELSEA-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Tottenham

Chelsea-Tottenham Data: 22 febbraio 2020

22 febbraio 2020 Orario: 13.30

13.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CHELSEA-TOTTENHAM

Chelsea-Tottenham si giocherà sabato 22 febbraio 2020 alle ore 13:30. Appuntamento a Stamford Bridge, per la seconda gara consecutiva casalinga dei Blues dopo la gara persa contro il Manchester United. Derby di Londra essenziale in chiave Champions.

Il big match Chelsea-Tottenham sarà trasmesso in esclusiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Ancora da annunciare il telecronista per il Derby di Londra.

Gli abbonati Sky potranno seguire il Derby di Londra tra Chelsea e Tottenham anche in diretta mediante Sky Go. La sfida potrà dunque essere seguita sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Premier League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

CHELSEA (4-2-3-1): Caballero; R. James, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta; Mount, Jorginho, Kovacic; Willian, Batshuayi, Pedro

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, D. Sánchez, Tanganga; Dier, Lo Celso, Alli; Lamela, Lucas, Bergwijn.