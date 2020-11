Chelsea-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chelsea sfida il Tottenham nel Derby londinese della 10ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

CHELSEA-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'allievo sfida il maestro e prova a superarlo. Potrebbe sintetizzarsi così il Derby londinese fra il Chelsea e il Tottenham, big match della 10ª giornata di Premier League, che mette di fronte Frank Lampard, tecnico ed ex stella dei Blues, a José Mourinho, suo ex allenatore.

I Blues sono terzi in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, e con una vittoria potrebbero superare gli Spurs, che guidano la graduatoria della Premier a quota 20 grazie a un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Nei 97 derby finora disputati fra le due squadre nel massimo campionato inglese fra First Division e Premier League, le statistiche sorridono al Chelsea, vittorioso 46 volte nella sua storia a fronte di 29 pareggi e 21 affermazioni del Tottenham. L'andamento non cambia considerando le sole 56 gare di Premier, con 30 successi dei Blues, 19 pareggi e appena 7 vittorie degli Spurs.

I Blues hanno ottenuto un pareggio e 3 vittorie nelle ultime 4 gare di campionato, il Tottenham invece è reduce da 4 successi di fila in Premier League. Timo Werner è il bomber del Chelsea con 4 goal segnati, mentre sono ben 9 le reti di Heung-min Son, il giocatore più prolifico degli Spurs. In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Tottenham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-TOTTENHAM

Chelsea-Tottenham si disputerà la sera di domenica 29 novembre 2020 nel palcoscenico di Stamford Bridge, a Londra. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 57ª in Premier League fra le due formazioni e sarà diretta da Paul Tierney, è previsto per le ore 17.30.

Il derby londinese Chelsea-Tottenham sarà trasmesso in diretta tv da Sky, che detiene i diritti della Premier League, e andrà in onda su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Marianella.

L'attesa stracittadina londinese, Chelsea-Tottenham, potrà essere vista dagli abbonati Sky anche in diretta attraverso Sky Go. La gara potrà infatti essere seguita sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi quali smartphone e tablet, previo scaricamento della app.

Il confronto, inoltre, potrà essere seguito in streaming su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le sfide della Premier League, a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie apotrete seguireancheCollegandovi con il sito, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Lampard avrà l'imbarazzo della scelta in attacco, reparto dove tornerà a disposizione anche Pulisic dopo l'infortunio. L'americano tuttavia partirà con ogni probabilità dalla panchina, così come il tedesco Havertz. Il trio d'attacco potrebbe infatti essere composto da Abraham come centravanti e da Ziyech e Timo Werner ai suoi lati. A centrocampo la regia sarà affidata a Jorginho, con Kovacic e Kanté mezzali ai suoi lati. In difesa, davanti al portiere Mendy, a destra James potrebbe spuntarla su Azpilicueta, con Chilwell a sinistra e Thiago Silva e Zouma a comporre la coppia centrale.

Mourinho ha qualche problema in difesa, visto l'infortunio di Alderweireld contro il . Al suo posto è vivo il ballottaggio fra Davinson Sánchez e Rodon per chi affiancherà al centro Dier. Sulle due fasce ci saranno invece Aurier a destra e Reguilón a sinistra, mentre in porta agirà capitan Lloris. I due mediani saranno il norvegese Höjbjerg, pupillo del portoghese, e Moussa Sissoko. Il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle del centravanti Kane, che sarà supportato da Son, Ndombelé e Bergwijn sulla trequarti.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; R. James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kovacic, Jorginho, Kanté; Ziyech, T. Abraham, Werner.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Davinson Sánchez, Dier, Reguilón; Höjbjerg, Moussa Sissoko; Son, Ndombelé, Bergwijn; Kane.