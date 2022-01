Chelsea-Tottenham dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CHELSEA-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Liverpool

Chelsea-Liverpool Data: 23 gennaio 2022

23 gennaio 2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite)

Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Momenti opporti per Tuchel e Conte alla guida, rispettivamente, di Chelsea e Tottenham. Se la squadra Campione della Champions League in carica ha visto il Manchester City di Guardiola scappare definitivamente dopo aver ottenuto appena sei punti negli ultimi cinque incontri, la formazione Spurs corre come non mai.

L'arrivo di Conte ha rialzato il morale della squadra, portando al Tottenham una forza d'animo che non si vedeva da tempo, basti pensare al successo contro il Leicester ottenuto al 97', dopo essere stata in svantaggio per 2-1 fino al 95'.

Certo, Tottenham e Chelsea sono separate da otto punti in classifica, con i Blues decisamente avanti, ma gli Spurs devono recuperare ben quattro gare e potenzialmente possono combattere per il secondo posto. Attualmente si trovano al quinto, decisi a superare il West Ham ed entrare in zona Champions.

Tutto pronto per Chelsea-Tottenham: di seguito troverete gli aggiornamenti sulle formazioni e delle indicazioni utili su come vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-TOTTENHAM

L'incontro tra Chelsea e Tottenham in quel di Londra è previsto a Stamford Bridge, casa dei Blues, domenica 23 gennaio 2022. Si gioca alle 17:30.

DOVE VEDERE CHELSEA-TOTTENHAM IN TV

Chelsea-Totttenham sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, che detiene i diritti della competizione. Per assistere al match basterà sintonizzarsi sul canal Sky Football (numero 203) o su Sky Sport 4K (numero 213)

CHELSEA-TOTTENHAM IN DIRETTA STREAMING

Il derby londinese tra Chelsea e Tottenham sarà trasmesso anche in diretta streaming tramite dispositivi mobili, come pc, smartphone e tablet con l'applicazione Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky.

L'articolo prosegue qui sotto

In alternativa, per seguire l'incontro di Premier League tra Tuchel e Conte, c’è la possibilità NOW, servizio on demand di Sky. Attraverso appositi pacchetti, è possibile vedere il meglio della programmazione dell’emittente satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-TOTTENHAM

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Kantè, Jorginho, Pulisic; Mount, Werner, Hudson-Odoi.

TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Sánchez, Davies, Tanganga; Emerson, Højbjerg, Skipp, Winks, Reguilon; Lucas Moura, Kane.