Chelsea-Tottenham 6-3 dcr: Sarri in finale di Carabao Cup

Dopo il 2-1 maturato nei 90', il Chelsea elimina il Tottenham ai rigori e vola in finale di Carabao Cup: decisivi gli errori di Dier e Lucas Moura.

Sarà il Chelsea di Maurizio Sarri l'avversario del Manchester City nella finale di Carabao Cup in programma il prossimo 24 febbraio a Wembley: Tottenham battuto alla lotteria dei calci di rigore dopo il 2-1 dei novanta minuti regolamentari (i goal fuori casa non valgono doppio). Ribaltato così l'1-0 dell'andata, firmato Kane.

I 'Blues' si presentano con Giroud al centro dell'attacco, completato dalla classe di Pedro e Hazard in supporto sulle fasce. Barkley sfila il posto a Kovacic in mediana, con lui presenti anche Kanté e Jorginho in regia. Emerson Palmieri preferito a Marcos Alonso nelle vesti di terzino sinistro. Senza Alli e Kane, Pochettino punta su Llorente in avanti: dietro allo spagnolo, spazio per l'estro di Eriksen e Lamela.

Sono i ragazzi di Sarri a fare la partita, nel tentativo di recuperare dopo il ko dell'8 gennaio: Pedro si costruisce un'ottima occasione ma il suo sinistro è intercettato alla grande da un attento Alderweireld. La spinta dei padroni di casa si fa sempre più intensa, fino al meritato goal del vantaggio firmato Kanté : il francese raccoglie una respinta avversaria e scaraventa il pallone in rete di destro dal limite, facendolo passare sotto le gambe di ben quattro giocatori, comprese quelle del portiere Gazzaniga.

Il Tottenham appare stordito dallo svantaggio, inerme di fronte alle avanzate frequentissime del Chelsea. Per di più, Pochettino perde anche Davies per infortunio, l'ultimo di una lunga serie: al suo posto Rose. A dare un'inerzia precisa al match ci pensa Hazard , servito da Azpilicueta: il belga allarga il sinistro e non fallisce un rigore in movimento, trovando l'angolino più lontano.

Il nuovo volto degli 'Spurs' si rende subito utile in avvio di ripresa: è da un suo cross che nasce il goal di Llorente , bravo a superare Kepa in avvitamento tra David Luiz ed Emerson Palmieri. Hazard prova a riportare nuovamente avanti i suoi ma la sua mira difetta di precisione per questione di centimetri.

Pochettino getta Willian nella mischia, Pochettino lancia Lucas al posto di un commovente Llorente. L'occasione più ghiotta, proprio allo scadere, ce l'ha Giroud: l'incornata del francese sfila a pochi centrimetri dal palo. Si va direttamente ai rigori, come da regolamento della competizione.

Nel Chelsea non sbaglia nessuno, a segno Willian , Azpilicueta , Jorginho e David Luiz : a decidere la qualificazione sono gli errori di Dier che calcia altissimo e di Lucas Moura , ipnotizzato da Kepa.