Chelsea su Sterling: primo obiettivo per l'attacco se parte Lukaku

Con Lukaku vicino alla cessione in prestito all'Inter, il Chelsea ha visto in Sterling l'elemento ideale per l'attacco di Tuchel.

Il Chelsea ha messo nel suo mirino l'attaccante del Manchester City Raheem Sterling, il tutto mentre proseguono i contatti con l'Inter per il possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Secondo quanto appreso da GOAL, il club meneghino ha messo sul piatto circa sette milioni di euro per il prestito oneroso dell'attaccante belga, ma i Blues mirano ad ottenere una cifra che si aggira sui dieci milioni proprio al fine di poter contare su maggiori risorse finanziarie per andare con decisione su Sterling, il cui contratto che lo lega ai Citizens scadrà tra un anno.

L'operazione complessiva potrebbe avere un costo di poco più di quaranta milioni, ovvero una cifra che può rientrare nei parametri del club londinese. Le trattative per il rinnovo tra il City e Sterling non hanno dato i frutti sperati, ma l'operazione per l'approdo dell'attaccante al Chelsea potrebbe essere resa più complicata proprio dal timore di cedere un elemento così forte ad una rivale della Premier League. Il giocatore intanto ha anche aperto ad un trasferimento all'estero nel caso in cui non dovesse concretizzarsi quello a Londra, che tra l'altro è la sua città natale. Il Chelsea sta valutando anche altri profili per rafforzare la sua rosa. Ha cercato di inserire Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni nella trattativa con l'Inter per Lukaku, ma senza successo. I Blues sono inoltre pronti a rinnovare il loro parco attaccanti: hanno infatti aperto alle cessioni di Ziyech e Timo Werner, ma al momento non sono previste novità imminenti su questi due fronti.