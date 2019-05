Il Chelsea spaventa i tifosi: annuncia la cessione di Hazard, ma è il fratello minore Kylian

In una giornata di festa, il Chelsea ha deciso di far prendere uno spavento ai tifosi: annuncia la cessione di Hazard, ma è il fratello minore Kylian.

A Stamford Bridge è stato un giorno di festa e sorrisi per i tifosi del : dopo un anno di assenza, il club ha centrato la qualificazione in Champions League grazie al successo per 3-0 sul e allo stop interno dell' contro il .

Qualche fan dei 'Blues', però, il soriso potrebbe averlo perso per alcuni secondi. Soprattutto i meno attenti si saranno presi un discreto spavento leggendo il tweet del club che comunicava l'ufficialità della cessione di Hazard.

Il dettaglio, però, sta nel nome: non si trattava infatti della superstar Eden, bensì del fratello minore Kylian, classe 1995 che fino ad oggi pomeriggio era di proprietà del Chelsea. Come Eden e come anche è stato Thorgan, terzo della famiglia, per alcuni anni.

Wishing Kylian Hazard all the very best for the future. 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 maggio 2019

Kylian Hazard è stato riscattato dal Cercle Brugge, club belga a cui era in prestito da inizio anno. Aveva trascorso la passata stagione con l'under-23 del Chelsea, prima di andare in prestito con diritto di riscattto e guadagnarsi la conferma in Jupiler League.

Lo spavento e secondi di paura per i tifosi dei londinesi sono giustificati anche dai rumors che vedrebbero Eden Hazard lontano da Stamford Bridge in estate.

Per ora, però, i fans del Chelsea, anche i più distratti, potranno dormire sonni sereni: almeno fino a fine stagione, Eden vestirà la maglia dei Blues e, dopo aver riportato la squadra in , proverà a vincere l'Europa League.