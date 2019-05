Chelsea, si ritira Robert Green: oltre 600 presenze, è stato anche nazionale inglese

A 39 anni e dopo oltre 600 presenze, Robert Green si ritira. Ha chiuso la carriera vincendo l'Europa League col Chelsea. È stato anche in nazionale.

Una , primo e unico trofeo alzato in carriera, e una carriera di oltre 20 anni. Dopo il successo con il , Robert Green ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 39 anni.

Nella sua lunghissima carriera ha vestito le maglie di , , , , e Chelsea, collezionando oltre 600 presenze tra Premier League, Championship e coppe nazionali britanniche.

Il portiere inglese ha comunicato la sua decisione sul proprio profilo Twitter, ringraziando i suoi club e sottolineando l'onore di aver giocato 12 partite con la nazionale inglese.

"Dopo un’incredibile serata a Baku e 23 anni di carriera attraverso tre decadi, ho deciso che è il momento giusto per annunciare il mio ritiro dal calcio professionistico. […] Ho amato ogni momento e mi sono sentito privilegiato per aver avuto questa carriera. Ho giocato con e contro i migliori del mondo. […] Rappresentare la mia nazione sarà per sempre uno dei miei più grandi traguardi raggiunti e sono onorato di aver giocato con l’ ".

Nel 2010 Green ha anche giocato da titolare una partita del Mondiale in , l'1-1 contro gli , una presenza condita anche con una papera sul goal di Clint Dempsey.

L'ultimo highlight della sua carriera è però della festa del Chelsea dopo la finale: è sceso dalla tribuna, dove era in borghese, si è cambiato ed è sceso in campo per festeggiare e alzare la coppa con i suoi compagni.