Chelsea, segna Azpilicueta e scherza CR7: "Ha più goal di Ronaldo in Champions"

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Lille e la qualificazione raggiunta, il Chelsea ha esaltato Azpilicueta paragonandolo a Cristiano Ronaldo.

Il di Frank Lampard con la vittoria per 2-1 contro il si è conquistato la qualificazione agli ottavi di . Uno dei protagonisti della partita è stato il capitano dei 'Blues' Cesar Azpilicueta, autore di una rete decisiva.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nella vittoria dei londinesi l'esterno spagnolo ha trovato la sua seconda rete in questa edizione di Champions League. Una in più di Cristiano Ronaldo che, invece, è fermo ancora ad un goal nella maggiore competizione europea. Il Chelsea non ha perso l'occasione sul proprio profilo 'Twitter' per esaltare Azpilicueta e, allo stesso tempo, per prendere in giro uno storico rivale come il fuoriclasse portoghese.

"Azpilicueta ha più goal di Cristiano Ronaldo in questa edizione di Champions League. Dati, non opinioni".

L'attaccante lusitano della non sta vivendo un momento esaltante dal punto di vista realizzativo, ma questa sera nonostante la qualificazione dei bianconeri sia già in cassaforte Sarri ha annunciato che Cristiano Ronaldo sarà in campo. Il numero 7 più iconico del mondo potrà quindi inseguire la rete, magari pensando anche a la presa in giro dei 'Blues' su Azpilicueta.