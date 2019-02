Chelsea, Sarri su Hazard: “E' il migliore in Europa, spero che resti”

La finestra invernale è appena stata chiusa, ma il calciomercato resta sempre al centro delle discussioni quando si parla di Eden Hazard, ormai accostato da mesi al Real Madrid. Maurizio Sarri si è espresso sul futuro del talento belga a due giorni dal big match contro il Manchester City.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Chelsea passa la palla al suo giocatore in sede di mercato.

"Io parlo con Eden tutti i giorni, ma sempre riguardo la sua posizione in campo. Sarei felice se lui decidesse di restare qui con noi, perchè per me è il migliore d'Europa. Dipende però tutto da lui, io voglio vederlo felice, ma dovrà prendere una decisione".