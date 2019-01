Chelsea, Sarri è possibilista: "Barella? Se parte Fabregas serve un rimpiazzo"

Maurizio Sarri in conferenza stampa è stato possibilista sull'ipotesi di vedere Barella al Chelsea: "Se parte Fabregas, un sostituto ci serve...".

Maurizio Sarri non ha chiuso le porte ad un eventuale trasferimento al Chelsea di Nicolò Barella. In pieno mercato invernale, i 'Blues' stanno affrontando diversi cambiamenti a centrocampo e l'italiano potrebbe essere uno dei nuovi arrivi a Londra.

Sono diversi i problemi che il tecnico ex Napoli sta affrontando a centrocampo tra infortuni e cessioni, primo su tutti la cessione di Fabregas. Lo spagnolo è in procinto di firmare un contratto con il Monaco dopo 4 anni e mezzo trascorsi in 'Blue'.

In conferenza stampa Sarri ha parlato anche della decisione di cedere il veterano ex Arsenal e Barcellona, dovuta soprattutto a una politica societaria rigida sugli over 30.

"Credo che Cesc debba andare via, la politica del Chelsea è quella di rinnovare per un solo anno i giocatore con più di 30 anni di età. Fabregas ha chiesto un biennale, per questo credo sia meglio per lui andare via".

Oltre a Fabregas, il Chelsea dovrà anche fare a meno di Ruben Loftus-Cheek per alcune settimane a causa di un infortunio rimediato nella partita contro il Nottingham Forest. Il numero di centrocampisti per affrontare quattro competizioni non sembra sufficiente, per questo Barella rimane un ipotesi.

Stuzzicato a riguardo, Sarri si è mantenuto possibilista, senza sbilanciarsi eccessivamente ma lasciando capire che un acquisto da aggiungere a Jorginho, Kanté, Barkley, Kovacic e l'infortunato Loftus-Cheek.

"Barella? E' ovvio che se parte Fabregas abbiamo bisogno di un sostituto. A centrocampo attualmente abbiamo dei problemi, perché siamo solo in cinque e avremmo bisogno di un sostituto".

Il Chelsea si potrebbe quindi anche aggiungere alla lista delle pretendenti per il giovane sardo, già per gennaio.