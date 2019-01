Chelsea, Sarri chiude i suoi nello spogliatoio: "Non riesco a decifrare le reazioni"

Peggior sconfitta del Chelsea in Premier League negli ultimi 22 anni: i blues non perdevano con quattro goal di scarto dal 1996 contro il Liverpool.

Peggiore sconfitta degli ultimi 22 anni per il club in Premier League e quarto posto ora seriemente a rischio. Era dal 1996, quando il Liverpool si impose per 5-1, che il Chelsea non perdava con quattro goal di scarto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Con il Bournemouth ieri sera però gli uomini di Maurizio Sarri sono usciti dal campo con un pesantissimo passivo di 4-0. Un risultato che ha mandato su tutte le furie l'ex tecnico del Napoli.

Al termine della partita, Sarri ha deciso di chiudersi con la squadra negli spogliatoi per oltre un'ora per discutere della clamorosa debacle. Nemmeno i membri dello staff sono stati ammessi a questa riunione speciale, con l'allenatore toscano che ha voluto risolvere faccia a faccia con i suoi giocatori le problematiche viste sul terreno di gioco.

Le ultime due sconfitte in campionato, rispettivamente contro Arsenal e Bournemouth, hanno fatto scendere i blues al quinto posto in classifica, con i gunners ora quarti grazie alla differenza reti favorevole.

Oltre all'Arsenal, a preoccupare i blues è anche il Manchester United, ora a -2. Una classifica che il Chelsea vuole cambiare, con Sarri che ha mostrato tutta la propria arrabbiatura per la pesante sconfitta ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Siamo in difficoltà dal punto di vista mentale e abbiamo dato per assodato di aver capito un certo tipo di calcio, ma in realtà non è mai stato nostro. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, poi abbiamo subito il goal ad inizio ripresa e abbiamo smesso di essere squadra sia davanti che dietro. Non ne capisco bene i motivi, c'erano ancora 43', potevamo rimediare la situazione".

Una prestazione che non è per nulla piaciuta al tecnico toscano, criticato anche da alcuni tifosi che lo hanno accusato di 'non sapere cosa sta facendo'.

"Come si esce da questa situazione? I miei dubbi consistono nel fatto che questa squadra ha reazioni che non riesco a decifrare. Che ci sarebbero state delle difficoltà era inevitabile. Non capisco perché abbiamo questi blackout mentali".

Sarri ha poi analizzato la situazione dell'ultimo arrivato Gonzalo Higuain. Il 'Pipita' ha lasciato il campo al 65' senza mai aver tirato in porta, in un esordio in Premier League da dimenticare.