Chelsea, Rio Ferdinand attacca Jorginho: "Non fa assist, non corre e non sa difendere"

Il Chelsea è stato sconfitto per 2-0 dall'Arsenal e Rio Ferdinand attacca duramente la prestazione di Jorginho: "2000 passaggi e nemmeno un assist".

In attesa dell'arrivo a Londra di Gonzalo Higuain, il Chelsea di Maurizio Sarri è caduto ieri pomeriggio sul campo dell'Arsenal. Un 2-0 in favore dei gunners che ha portato i ragazzi di Unai Emery a -3 dal quarto posto in Premier League occupato proprio dai blues.

Una sconfitta che ha fatto infuriare Sarri per l'atteggiamento mostrato dalla sua squadra in campo e che ha finito per attirare qualche critica nei confronti di Jorginho.

Ad attaccare l'ex centrocampista del Napoli è stata una leggenda del calcio inglese come Rio Ferdinanad che, ai mircofoni di 'BT Sport', ha voluto dire la sua.

"Jorginho è uno di quelli che da il ritmo alla gara. Se gli viene data palla in mezzo al campo, è molto bravo. Quanti assist ha però collezionato in questa stagione? Ha fatto circa 2000 passaggi e nemmeno un assist".

❌ No assists

❌ Can't run

❌ Not a great defender @rioferdy5 doesn't hold back when talking about Chelsea's Jorginho... pic.twitter.com/VSNwMgAIAa — Football on BT Sport (@btsportfootball) 19 gennaio 2019

L'ex difensore del Manchester United ha poi voluto sottolineare anche alcune delle lacune che Jorginho mostra spesso in campo.