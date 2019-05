Il Chelsea riabbraccia Cech: sarà il nuovo direttore sportivo dalla prossima stagione

Petr Cech giocherà la sua ultima partita il 29 maggio, poi si ritirerà e tornerà al Chelsea: sarà il nuovo direttore sportivo del club.

Il ha ancora una finale di da giocare, ma sta già programmando il futuro. Dalla prossima stagione tornerà nei 'Blues' anche Petr Cech. Non però come giocatore.

Il portiere ceco ha già annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato alla fine di questa stagione. Secondo 'Sky Sport UK' lo attende una scrivania a Stamford Bridge, con il ruolo di direttore sportivo.

La finale di Europa League in programma il prossimo 29 gennaio sarà quindi un incontro tra passato, presente e futuro del 37enne. La giocherà con l' e sarà la sua ultima partita della carriera, ma contro avrà proprio il Chelsea, club con cui ha vinto tutto in 11 anni e in cui avrebbe già un futuro garantito.

Il portiere ceco potrebbe non essere l'unica leggenda del club a tornare a Stamford Bridge con un ruolo non da giocatore: secondo i rumors, infatti, anche Frank Lampard potrebbe raggiungerlo e prendersi la panchina di quello che è stato il club della sua vita.