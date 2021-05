Chelsea-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chelsea ospita il Real Madrid: in palio l'accesso alla finale di Champions. Tutto sulle formazioni e su dove vedere il match in tv e in streaming.

CHELSEA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Real Madrid

Chelsea-Real Madrid Data: 5 maggio 2021

5 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(201 del satellite), (203 del satellite), (251 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

A Stamford Bridge è già tempo di verdetti. Il Chelsea riceve a domicilio il Real Madrid per il ritorno della semifinale di Champions League. Dopo l'1-1 maturato otto giorni fa all'Estadio Alfredo Di Stefano, le sorti di una qualificazione complessivamente ancora in bilico si decideranno in quel di Londra.

Il Chelsea ha dalla sua il piccolo ma sensibile vantaggio della rete segnata in trasferta che permetterebbe ai Blues di approdare in finale, ovviamente vincendo, ma anche in caso di pareggio a reti inviolate.

Decisamente differenti le prospettive sul fronte Blancos: le "merengues" sono chiamate al colpo esterno per centrare la quinta finale negli ultimi otto anni. L'alternativa, per Zidane, è quella del pareggio con almeno due goal, che permetterebbe al Real Madrid di avere la meglio sul collettivo guidato da Tuchel.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Chelsea-Real Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-REAL MADRID

Chelsea-Real Madrid, semfinale di ritorno della Champions League, si giocherà allo Stamford Bridge di Londra. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

La semifinale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il faccia a faccia nella capitale londinese saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Chelsea-Real Madrid anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, usufruibile su dispositivi come come smartphone, tablet, pc e notebook. Sarà sufficiente scaricare l’app compatibile con sistemi iOS e Android oppure collegandosi al sito ufficiale.

Un'altra soluzione per seguire Chelsea-Real Madrid è rappresentetata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Per utilizzare il servizio servirà acquistare il pacchetto "Sport" e selezionare il match direttamente dal palinsesto.

Sarà possibile vivere in diretta le emozioni di Chelsea-Real Madrid anche attraverso la cronaca testuale di Goal. Collegandosi sul portale, si riceveranno tutti gli aggiornamenti riguardanti lo scontro decisivo di Stamford Bridge: dall'annuncio delle formazioni, passando per il racconto del match, sino alle interviste post gara.

Tuchel sempre più orientato a non cambiare le carte in tavola rispetto alla gara d'andata: a sostegno di Werner ci saranno nuovamente Mount e Pulisic. In mezzo al campo gli irrinunciabili per eccellenza Jorginho-Kantè con Azpilicueta e Chilwell a presidiare le corsie laterali. In porta Mendy, protetto dal pacchetto difensivo a tre composto da Christensen, Thiago Silva e Rudiger.

Buone notizie per Zidane che si prepara a riabbracciare capitan Sergio Ramos per la partita, ad oggi, più importante della stagione. Il nazionale spagnolo farà reparto con Varane e Nacho. In linea mediana agiranno Casemiro e Kroos, sorretti sulle fasce da Marcelo (presente nonostante i dubbi sul suo ruolo di scrutinatore) sul versante mancino e da Odriozola sul lato opposto. Con Modric alzato tra le linee, il reparto d'attacco viene affidato a Benzema, in goal all'andata, e a Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.

REAL MADRID (3-4-1-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Odriozola, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modrić; Benzema, Vinícius Júnior.