Il Chelsea può finire la stagione o acquistare giocatori? Tutte le risposte post sanzioni

Mentre l'invasione russa dell'Ucraina continua senza sosta, il mondo fa i conti con le sue conseguenze. Colpito anche il mondo del pallone, come tutti i settori. Il caso più importante lontano dall'Est Europa è probabilmente quello del Chelsea di Roman Abramovich, oligarca russo e presidente dei Blues, colpito duramente dal governo del Regno Unito in queste ultime settimane.

Abramovich aveva come noto messo in vendita il Chelsea, vista la situazione venutasi a creare, proponendo di reinvestire i milioni in terra ucraina, per supportare profughi e abitanti in difficoltà del luogo. Il Regno Unito ha però congelato i beni del presidente russo, bloccando così l'eventuale cessione dei Blues.

COSA HA DECISO IL REGNO UNITO?

Il governo di Boris Johnson e in praticolare il ministero del Tesoro del Regno Unito ha pubblicato un documento relativo ai magnati colpiti da sanzioni: tra questi anche Abramovich, definito come un 'oligarca filo-Cremlino' che ha stretti contatti con il presidente russo Putin.

Beni congelati

Impossibilità di entrare nel paese

Squalifica da parte della Premier League

IL CHELSEA PUÒ CHIUDERE LA STAGIONE?

Come evidenziato dal sito ufficiale della Premier League, la squalifica di Abramovich attualmente non incide sulle gare del Chelsea, che potrà continuare a giocare l'annata 2021/2022:

"A seguito dell'imposizione di sanzioni da parte del governo del Regno Unito, il consiglio della Premier League ha squalificato Roman Abramovich dalla carica di direttore del Chelsea Football Club. La decisione del Cda non incide sulla capacità del club di allenarsi e giocare le proprie partite, come previsto dai termini di una licenza rilasciata dal Governo che scade il 31 maggio 2022".

Attualmente il Chelsea può continuare a giocare le partite con la licenza speciale "Regolamenti russi" che consente anche di pagare i suoi 1.400 dipendenti, inclusi i giocatori. CIò nonostante, il consulente tecnico ed ex leggenda locale Petr Cech, non è certo tranquillo:

"Stiamo parlando col Governo per capire come portare a termine la stagione. È una situazione difficile, abbiamo molte domande e poche risposte. Continuiamo a supportarci a vicenda, cercheremo in tutti i modi di portare a termine il campionato, pensando giorno per giorno".

Fino al termine della stagione di Premier League 2021/2022, a meno di novità, solamente gli abbonati possono assistere alle gare del Chelsea: biglietti singoli non possono essere venduti causa blocco da parte del governo. I Blues potranno continuare a disputare anche la Champions League.

IL CHELSEA PUÒ ANCORA ESSERE VENDUTO?

Sì, a condizione che la vendita non vada a vantaggio di Abramovich o della Federazione Russa. Il governo britannico ha per ora escluso la cessione, ma sono in corso colloqui per aprire a nuovi proprietari:

"Sebbene l'attuale licenza non consenta la vendita del club in questo momento, il governo è aperto a una vendita del club e valuterebbe una domanda per una nuova licenza per consentirne la vendita. I proventi di qualsiasi vendita non possono andare all'individuo sanzionato mentre è soggetto a sanzioni".

Tra gli acquirenti che potrebbero prelevare il Chelsea c'è il fondo saudita Saudi Media.

Almeno 20 acquirenti erano stati precedentemente pronti per l'acquisto del Chelsea.

IL CHELSEA PUÒ ACQUISTARE E VENDERE GIOCATORI?

No. Se il calciomercato dovesse iniziare oggi, i Blues non potrebbero ingaggiare nuovi giocatori a causa dei termini della loro licenza. I tifosi del Chelsea sperano che la questione si possa risolvere prima dell'avvio delle trattative estive. Il club aveva già subito un blocco tale tre anni fa.

Anche se il Chelsea non può acquistare e vendere giocatori, può comunque effettuare pagamenti in sospeso relativi ad accordi fatti prima che le sanzioni fossero imposte il 10 marzo 2022.

Sono sospesi anche gli eventuali rinnovi dei giocatori: tradotto, Rudiger, Azpilicueta e Christensen, in scadenza di contratto il 30 giugno, potrebbero svincolarsi a breve. Così come i calciatori di rientro dai prestiti (vedi Xavier Simons).

GLI SPONSOR HANNO ABBANDONATO IL CHELSEA?

Lo sponsor di maglia, 3, sta rivedendo il suo accordo con la socità londinese. Occhio anche alla Nike.

Conrad Wiacek, Head of Sport Analysis presso GloblalData, fa il punto sulla situazione:

"Le sanzioni imposte ad Abramovich gettano un'ombra sui numerosi accordi commerciali del Chelsea, incluso il suo accordo per la parte anteriore della maglia da 52,5 milioni di dollar con il marchio 3 di Telecom e il suo accordo di kit da 72 milioni di dollari con Nike. Sebbene il Chelsea abbia una licenza sportiva per continuare a commerciare come squadra di calcio, molti marchi si stanno allontanando. Il team è comunque ancora uno dei più grandi club del mondo e il suo successo sul campo lo rende ancora un partner commerciale interessante. Tuttavia, data la velocità con cui molti marchi stanno cercando di dissociarsi dallo stato russo, alcuni potrebbero diffidare di continuare le partnership. L'accordo di Nike con il Chelsea durerà fino al 2032, quindi il marchio di abbigliamento potrebbe decidere di aspettare che la situazione si risolva fino a quando la vendita del club non sarà in grado di continuare. Tuttavia, marchi come Hyundai e Hublot, che hanno accordi per un valore complessivo di oltre 20 milioni di dollari in scadenza alla fine della stagione 2021-22, potrebbero non farlo".

COSA PUÒ E NON PUÒ FARE IL CHELSEA

Può spendere per organizzare le gare a Stamford Bridge e viaggiare in trasferta.

Non può spendere più di 20.000 sterline (poco meno di 24.000 euro) per le trasferte e ciò potrebbe causare problemi in particolare con i preparativi per le partite di Champions.

Non può ricevere entrate dalle vendite di merchandising

Può prelevare entrate dalla trasmissione delle partite

Il club deve dimostrare che i costi di gestione in questo periodo sono 'costi ragionevoli'.

LE SANZIONI VERRANNO REVOCATE?

Al momento è possibile dire se e quando le sanzioni saranno revocate, considerando l'invasione ucraina della Russia ancora in atto. Queste saranno riviste a maggio, ma c'è il rischio di una detrazione di nove punti.