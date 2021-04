Chelsea-Porto dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chelsea sfida il Porto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CHELSEA-PORTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Porto

Chelsea-Porto Data: 13 aprile 2021

13 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport (numero 253 del satellite)

Sky Sport (numero 253 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Chelsea di Thomas Tuchel e il Porto di Sergio Conceiçao si affrontano a Siviglia nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli inglesi hanno vinto la sfida di andata, disputata sempre nel capoluogo dell'Andalusia, imponendosi 2-0 sui lusitani grazie alle reti di Mount e Chilwell e ipotecando, di fatto, il passaggio alle semifinali.

Al Porto servirà infatti un successo con 3 goal di scarto per qualificarsi, o una vittoria con lo stesso risultato del match di andata per portare il confronto ai tempi supplementari. È stato l'11° successo dei Blues in una partita di andata di un incontro ad eliminazione diretta di Champions: nei precedenti 10, in 8 casi su 10 (il Barcellona nel 1999/00 e il Liverpool nel 2006/07) hanno poi ottenuto il passaggio del turno.

Nei 9 precedenti totali fra le due formazioni, il bilancio sorride ai londinesi con 6 vittorie, 2 affermazioni dei portoghesi e un solo pareggio. Il Porto, inoltre, non trova la vittoria da 7 gare (2 pareggi e 5 sconfitte nel parziale) contro formazioni inglesi. L'ultimo successo risale al 5-0 sul Manchester City nella fase a gironi dell'edizione 2016. Dal canto suo, invece, il Chelsea è imbattuto in questo torneo (7 vittorie e 2 pareggi in 9 gare).

I londinesi hanno eliminato la Juventus di Andrea Pirlo agli ottavi, i lusitani invece si sono imposti sull'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il francese Olivier Giroud è il bomber europeo del Chelsea con 6 goal realizzati, mentre Sérgio Oliveira, assente per squalifica nella gara di andata, è il miglior marcatore del Porto a quota 5 reti: la cifra rappresenta un record in una singola edizione per un giocatore portoghese che gioca in una squadra lusitana.

In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Porto, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-PORTO

Chelsea-Porto si disputerà la sera di martedì 13 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. La gara si disputerà in Spagna in seguito alle restrizioni anti Covid-19 del governo inglese sui voli provenienti dall'Europa, non ancora allentate. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 10ª fra le due formazioni in Champions League, è in programma alle ore 21.00.

La sfida di ritorno dei quarti di Champions League, Chelsea-Porto, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

Sarà possibile vedere Chelsea-Porto anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go: la partita può essere seguita sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale del servizio.

L'alternativa è costituita da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Champions League a chi acquista il pacchetto Sport.

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il confronto europeo Chelsea-Porto anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto del match, con la descrizione dei goal, delle azioni principali e degli eventi dal calcio d'inizio al fischio finale.

Tuchel dovrebbe puntare ancora una volta sul 3-4-2-1. Davanti sono tanti i ballottaggi per partire dal 1': per il ruolo di centravanti fra Werner e Giroud, con il tedesco favorito, e sulla trequarti fra Havertz e Pulisic e fra Mount e Ziyech, con i primi in vantaggio sui secondi. In mediana conferma per i due interni Jorginho e Kovacic, mentre sulle due fasce agiranno a destra Reece James (favorito su Hudson-Odoi) e a sinistra Chilwell, che dovrebbe aver la meglio su Emerson Palmieri. Dietro, davanti al portiere Mendy, la linea difensiva è praticamente scolpita con Azpilicueta, Christensen e Rüdiger titolari nella linea a tre.

Per tentare l'impresa i Dragoni proporrano un 4-4-2 piuttosto offensivo. Recuperi importanti per Sergio Conceiçao, che ritrova Sérgio Oliveira e Taremi, assenti per squalifica nel match di andata. Il primo potrebbe agire da ala destra, con Jesús Corona a sinistra e in mezzo al campo Uribe e Otávio, ma le posizioni sono soggette a variazioni, dato l'eclettismo tattico degli interpreti. L'iraniano riprenderà invece il suo posto in attacco accanto a Marega. Fra i pali ci sarà Marchesín, in difesa Manafá e Zaidu Sanusi si candidano come terzini, con Mbemba e Pepe coppia centrale.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacić, Chilwell; Mount, Havertz; Werner.

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi, Marega.