L'allenatore argentino sembra il più papabile per il ruolo di allenatore sulla panchina del Chelsea che si sta affidando a Lampard come traghettatore.

Il Chelsea sta vivendo una stagione complicatissima: naviga a metà classifica in Premier League, è stato eliminato dalla FA Cup e dalla Carabao Cup e in Champions è uscito ai quarti di finale sotto i colpi di un Real Madrid troppo forte per loro.

Non solo: in una stagione segnata da un mercato faraonico a fronte di risultati mai arrivati, il club di Londra ha cambiato allenatore ben due volte, esonerando prima Tuchel, poi il suo sostituto, Graham Potter.

Per questo il Chelsea sta cercando un nuovo allenatore, mentre prosegue la stagione con Frank Lampard in panchina, nel ruolo di traghettatore fino a giugno.

I nomi fatti sono stati tanti: da Luis Enrique a Nagelsmann, da Zidane fino a Conte e Spalletti.

Alla fine però, a spuntarla potrebbe essere un altro tecnico.

Secondo quello che riporta il Telegraph infatti, il Chelsea sarebbe vicinissimo all'accordo con Mauricio Pochettino per la prossima stagione.

L'allenatore argentino, che in Premier ha già allenato Southampton e Tottenham, prima dell'esperienza al PSG, sarebbe dunque il nome più gradito alla dirigenza, che sta cercando di chiudere in fretta la trattativa.

Pochettino tornerebbe dunque in Inghilterra dopo 4 anni dall'esonero subito quando era al Tottenham, squadra che guidò fino alla finale di Champions, la prima e unica a oggi della sua storia, nel 2018-2019.

A lui, nel caso in cui la nomina come allenatore del Chelsea diventasse ufficiale, il compito più difficile: mettere insieme i campioni pagati centinaia di milioni di euro per ottenere risultati che cancellino le brutte prestazioni di quest'anno.