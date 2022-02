CHELSEA-PALMEIRAS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Palmeiras

Data: 12 febbraio 2022

12 febbraio 2022 Orario: 17.30 italiane

17.30 italiane Canale Tv: -

- Streaming: Canale YouTube FIFA

Chelsea e Palmeiras vogliono scrivere la storia. Dopo aver superato rispettivamente Al Ahly e Al Hilal in semifinale, la formazione inglese e quella brasiliana si sfidano a caccia della conquista del Mondiale per Club. Sia per l'una che per l'altra, plurivincenti in patria e nei rispettivi continenti, si tratterebbe del primo trionfo intercontinentale.

Per il Chelsea si tratta della seconda partecipazione a un Mondiale per Club: nella prima, con Rafa Benitez in panchina, i londinesi erano stati sorprendentemente sconfitti da un'altra brasiliana, ovvero il Corinthians, vincente per 1-0 nel 2012 grazie a una rete di Paolo Guerrero.

Si tratta invece della terza partecipazione del Palmeiras, che nelle precedenti due non è riuscito a conquistare il trofeo: nel 1999, quando ancora la competizione si chiamava Coppa Intercontinentale, i brasiliani sono stati battuti dal Manchester United, mentre un anno fa si sono fermati in semifinale contro i messicani del Tigres.

Di seguito tutte le informazioni utili sulla finale del Mondiale per Club Chelsea-Palmeiras: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO CHELSEA-PALMEIRAS

Chelsea-Palmeiras, finale del Mondiale per Club, si disputerà allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, alle ore 17.30 italiane (le 20.30 orario locale) di sabato 12 febbraio 2022.

DOVE VEDERE CHELSEA-PALMEIRAS IN TV

Chelsea-Palmeiras non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna emittente italiana ha infatti acquistato i diritti del Mondiale per Club 2021 e, dunque, neppure la sfida finale tra gli inglesi e i brasiliani sarà visibile.

CHELSEA-PALMEIRAS IN DIRETTA STREAMING

Chelsea-Palmeiras sarà invece visibile sul canale YouTube della FIFA, che trasmetterà la partita in diretta streaming.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-PALMEIRAS

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Lukaku, Havertz. All. Tuchel

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gomez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Scarpa, Raphael Veiga, Dudu; Rony. All. Abel Ferreira