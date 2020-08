Chelsea padrone del calciomercato: ufficiale l'arrivo di Sarr

Dopo Ziyech, Werner e Chilwell, il Chelsea annunciat anche l'arrivo di Sarr, svincolatosi dal Nizza. Colpo per il futuro, per ora andrà in prestito.

Non è riuscita a combattere seriamente per il titolo di Premier League nelle ultime stagioni, ora il vuole invertire la tendenza. E così dopo gli acquisti di Ziyech e Werner per l'attacco, nonchè quello di Chilwell per la corsia esterna, è stato confermato anche l'arrivo di Malang Sarr.

Accostato a Paolo Maldini in , Sarr si è appena svincolato dal ed arriva al Chelsea dunque a parametro zero. Per il 21enne però non ci sarà l'immediata possibilità di confrontarsi con la Champions e la Premier indossando la maglia dei Blues.

L'articolo prosegue qui sotto

Nell'annunciare l'acquisto del 21enne, infatti, il Chelsea è stato chiaro:

Altre squadre

"Giocherà la stagione 2020/21 in prestito perché gli darà la chance di avere esperienza e di esser poi pronto per unirsi alla squadra".

Classe 1999, centrale ma all'occorrenza anche terzini sinistro, le petit Maldini, Sarr, è il colpo su cui punta il Chelsea per il futuro. Nell'imminente nuova stagione giocheranno gli esperti difensori a disposizione di Lampard, ma dalla prossima estate proverà ad essere protagonista a Londra.

Sarr si è messo in mostra con la maglia del Nizza e con le nazionali giovanili francesi ed ora punta ad essere convocato anche nella rappresentativa maggiore transalpina, probabilmente quella con più concorrenza nell'attuale panorama internazionale.