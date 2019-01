Chelsea-Nottingham Forest: diretta streaming gratis

Il pareggio col Southampton è costato punti importanti al Chelsea che ha la pronta opportunità di rituffarsi in FA Cup, competizione giunta al terzo turno: avversario degli uomini di Maurizio Sarri sarà il Nottingham Forest, club militante in Championship dove occupa il settimo posto, in piena corsa dunque per la zona playoff.

Il Chelsea proverà a bissare il successo della scorsa stagione nella competizione più antica, quando con un 1-0 firmato Hazard su rigore arrivò il successo in finale ai danni del Manchester United, allora allenato da José Mourinho. Sulla panchina dei londinesi sedeva Antonio Conte: fu quello l'ultimo titolo conquistato dal tecnico salentino.

CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST DIRETTA STREAMING

La gara tra Chelsea e Nottingham Forest, valevole per il terzo turno di FA Cup, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN.

CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST DATA E ORARIO

Chelsea-Nottingham Forest si giocherà allo stadio 'Stamford Bridge' di Londra, storica casa dei 'Blues'. Fischio d'inizio fissato per le ore 16 italiane di sabato 5 gennaio, le ore 15 in Inghilterra.