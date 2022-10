Chelsea-Milan dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza gara di Champions, Chelsea contro Milan: tutte le info, da dove vederla in diretta tv e streaming alle formazioni.

CHELSEA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Chelsea-Milan

• Data: mercoledì 5 ottobre 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: Amazon Prime Video

A -3 dalla vetta in campionato dopo essersi riscattato nel match contro l'Empoli, il Milan vuole blindare il primo posto in Champions League: capolista del girone, la formazione rossonera affronta ora il nuovo Chelsea di Potter per effettuare un passo in avanti verso gli ottavi.

Reduce dal successo contro la Dinamo Zagabria e dal pari contro il Salisburgo, il Milan ha l'opportunità di avvicinarsi alla fase ad eliminazione diretta di Champions League espugnando Stamford Bridge. Una prova di maturità per alzare l'asticella dopo lo Scudetto vinto lo scorso maggio.

L’ultima volta in cui Chelsea e Milan si sono affrontate in Champions League risale alla fase a gironi dell’edizione 1999/2000; in quel caso, entrambe le partite terminarono in parità, compresa quella a reti inviolate allo Stamford Bridge.

In campionato il Chelsea ha vinto le ultime due gare giocate, mentre in Champions ha perso all'esordio contro la Dinamo Zagabria - causando l'esonero di Tuchel - per poi pareggiare contro il Salisburgo. Una gara fondamentale per il team britannico.

Tutto su Chelsea-Milan: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-MILAN

La gara tra Chelsea e Milan si gioca mercoledì 5 ottobre 2022: appuntamento a Londra e in particolare a Stamford Bridge alle ore 21 per la terza gara del girone E di Champions League.

DOVE VEDERE CHELSEA-MILAN IN TV

Chelsea-Milan sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video: per poterla vedere in diretta tv, occorrerà scaricare l'app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox.

CHELSEA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

La gara di Chelsea contro Milan è disponibile in diretta streaming utilizzando l'app di Amazon Prime Video, scaricandola su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito di Prime Video tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Napoli-Liverpool su Amazon Prime Video affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale, potrete seguire avvicinamento e momenti salienti di Chelsea-Milan: prepartita, formazioni ufficiali e live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-MILAN

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang. All: Potter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All: Pioli