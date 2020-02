Chelsea-Manchester United 0-2: Impresa dei Red Devils, zona Champions a -3

Il Manchester United vince 0-2 in casa del Chelsea e si porta a tre punti dalla zona Champions. Infortunio per Kanté. Due goal annullati ai Blues.

Importantissima vittoria del che espugna 'Stamford Bridge' vincendo contro il per 0-2. Decisivi il bel goal siglato da Martial quasi allo scadere del primo tempo su splendido assist di Wan-Bissaka e il colpo di testa di Maguire nella ripresa.

Lampard schiera il tridente formato da Willian, Batshuayi e Pedro, mentre nel Manchester United l'unica punta è Martial con James e Bruno Fernandes alle sue spalle.

La brutte notizie per il Chelsea arriva subito con l'infortunio di Kanté costretto a chiedere il cambio dopo una decina di minuti. La partita è molto equilibrata fino al minuto 44' quando Wan-Bissaka affonda a destra e crossa per Martial, bravissimo a battere Caballero in torsione.

Prima dell'intervallo i Blues si costruiscono anche l'occasione per l'immediato pareggio, ma il tiro di Batshuayi esce fuori non di molto.

In avvio di ripresa Lampard è costretto a inserire Zouma al posto di Christensen, anche lui non al meglio. E proprio Zouma trova il pareggio che però viene annullato col VAR per fallo di Azpilicueta.

A chiudere la partita allora è il Manchester United che, dopo aver colpito un palo con Bruno Fernandes su calcio di punizione, raddoppia grazie al colpo di testa di Maguire sugli sviluppi di un corner.

Nel finale la serata nera del Chelsea si completa col secondo goal annullato dal VAR, stavolta a Giroud, e col palo colpito da Mount direttamente su calcio di punizione.

Grazie a questa vittoria il Manchester united accorcia dal quarto posto occupato proprio dal Chelsea portandosi a -3 dai Blues, che ora hanno un solo punto di vantaggio sul di Mourinho.