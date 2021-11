Chelsea-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CHELSEA-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Manchester United

Chelsea-Manchester United Data: 28 novembre 2021

28 novembre 2021 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite)

Streaming: Sky Go

Formalmente non è un derby, ma rimane comunque una delle rivalità più accese d'Inghilterra, considerando anche i titoli contesi negli ultimi decenni: il Chelsea ospita il Manchester United per la 13a giornata di Premier League.

I Blues di Thomas Tuchel guidano la classifica a 29 punti e con il secondo miglior attacco, pur con Romelu Lukaku ancora assente: i campioni d'Europa in carica sono una macchina quasi perfetta, e l'ultima sfida disputata in Champions League, vinta per 4-0 contro la Juventus, lo conferma. Nello scorso turno di Premier, invece, vittoria netta per 0-3 contro il Leicester grazie alle reti di Rudiger, Kanté e Pulisic.

Per i Red Devils, invece, momento assai complicato: in Premier League sono stati sconfitti, lo scorso weekend, dal Watford di Ranieri per 4-1, scivolando all'ottavo posto in classifica e registrando l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer, sostituito al Madrigal da Michael Carrick, che ha guidato Cristiano Ronaldo e compagni alla vittoria contro il Villarreal in Champions.

Per anni questa sfida è stata una delle più importanti in Inghilterra, ma non solo: tutti ricordano la finale di Champions League dell'edizione 2007/2008, vinta ai rigori a Mosca dai Red Devils con errore decisivo di John Terry dal dischetto e con la parata finale di Edwin Van Der Sar su Nicolas Anelka.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida Chelsea-Manchester United: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-MANCHESTER UNITED

Il match tra Chelsea e Manchester United, in programma domenica 28 novembre, sarà disputato allo stadio "Stamford Bridge" di Londra. Fischio d'inizio fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE CHELSEA-MANCHESTER UNITED IN TV

Chelsea-Manchester United sarà trasmessa, una volta attivato l'abbonamento dedicato, in diretta tv sui canali di Sky, e precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e su Sky Sport 4K, con la magia del 4K (canale 213 del satellite), previo possesso di un televisore adeguato.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Chelsea e Manchester United sarà fruibile in diretta streaming tramite l'app di Sky Go: basterà, una volta attivato l'abbonamento, scaricare e accedere all'app su dispositivo mobile o su PC e Notebook e accedere con le proprie credenziali, selezionando poi l'evento.

L'alternativa sarà come sempre, NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso GOAL sarà possibile seguire, come sempre, la diretta testuale di Chelsea-Manchester United. GOAL vi accompagnerà fino al calcio d’inizio del match proponendovi tutte le notizie sula sfida e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-MANCHESTER UNITED

Tuchel potrebbe dover fare a meno di Kanté, infortunato e uscito anzitempo nel corso della gara contro la Juventus: in porta confermato Mendy, con Thiago Silva, Rudiger e Azpilicueta in difesa. A centrocampo James, Jorginho, Loftus-Cheek e Chilwell comporranno la linea a quattro, dietro a Ziyech e Mount che agiranno alle spalle di Pulisic.

Carrick dovrà fare a meno di Maguire, squalificato contro il Watford: al suo posto, davanti a De Gea, andrà Bailly, insieme a Wan-Bissaka, Lindelof e Alex Telles. In mediana McTominay farà da schermo insieme a Fred e uno tra Van de Beek e Bruno Fernandes. In avanti tridente composto da Sancho, Cristiano Ronaldo e Martial.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell; Ziyech, Mount; Pulisic. All. Tuche.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Alex Telles; Fred, McTominay, Bruno Fernandes; Sancho, Cristiano Ronaldo, Martial. All. Carrick