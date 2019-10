Chelsea-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Super sfida negli ottavi di finale di Carabao Cup: Chelsea contro Manchester United. Scopri dove vederla in tv e streaming.

- sarà la sfida clou degli ottavi di finale di , nota anche con il nome di Coppa di Lega inglese.

Segui Chelsea-Manchester United in diretta streaming su DAZN

Il match si giocherà in gara secca e in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore, saltando dunque i canonici tempi supplementari.

Sia Chelsea che Manchester United hanno esordito nella competizione nel turno precedente, eliminando rispettivamente Grimsby e Rochdale. I Blues hanno esagerato, vincendo per 7-1, mentre i Red Devils hanno avuto bisogno dei calci di rigore per superare una squadra di due categorie inferiore.

Negli ultimi precedenti il bilancio è decisamente a favore del Manchester United che ha perso solo una delle ultime sei partite contro il Chelsea. La sfida più recente ha visto i Red Devils travolgere i rivali con un piuttosto clamoroso 4-0 a Old Trafford.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Manchester United

Chelsea-Manchester United Data: 30 ottobre 2019

30 ottobre 2019 Orario: 21.05

21.05 Canale : nessuno

nessuno Streaming: DAZN

ORARIO CHELSEA-MANCHESTER UNITED

Chelsea-Manchester United è in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21.05. Il match si giocherà in gara unica a Stamford Bridge e vale l'accesso ai quarti di finale di Carabao Cup.

Non è prevista la copertura tv di Chelsea-Manchester United su Sky o in chiaro. La partita sarà visibile esclusivamente su DAZN in diretta , ma non su DAZN1.

DAZN trasmetteràin streaming, con la possibilità di vedere la partita su pc, tablet, smartphone, console (Xbox One o PS4) e smart tv compatibili scaricando l'app. Se non possiedi già un abbonamento DAZN puoi attivarlo subito a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdirlo in ogni momento.

Lampard deve fare a meno di Christensen e Loftus-Cheek, ma con Barkley recuperato. In difesa dovrebbe giocare Reece James a destra, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Gilmour. Dubbi in attacco con tante opzioni possibili: alla fine dovrebbe giocare Giroud come unica punta, con Pedro, Mount e Hudson-Odoi alle spalle. C'è però anche l'opzione Batshuayi.

Solskjaer sta pensando di lanciare parecchi giovani nonostante l'importanza del match. Spazio dunque a Williams in difesa, ma non sono da escludere gli utilizzi di Chong e Greenwood in attacco. Al momento è più probabile l'ipotesi di un 4-2-3-1 con Daniel James, Pereira e Lingard alle spalle di Rashford.

CHELSEA (4-2-3-1): Caballero, R. James, Zouma, Tomori, Alonso; Barkley, Gilmour; Pedro, Mount, Hudson-Odoi; Giroud.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero, Wan-Bissaka, Maguire, Rojo, Williams; McTominay, Fred; D. James, Pereira, Lingard, Rashford.