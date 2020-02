Chelsea-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Chelsea sfida il Manchester United nel Monday Night del 26° turno di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Frank Lampard sfida il di Ole Gunnar Solskjaer nel Monday Night della 26ª giornata di Premier League. I Blues sono quarti in classifica con 41 punti, frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, i Red Devils invece si trovano al 9° posto a quota 35, con un cammino di 9 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte.

Fra le due squadre sono complessivamente 90 i precedenti nel massimo campionato inglese, con un bilancio che sorride ai londinesi di 39 vittorie, 33 pareggi e 28 affermazioni dei Red Devils. Anche tenendo conto solo delle sfide giocate in Premier League (55), sono sempre i Blues a condurre nelle statistiche con 18 successi, 21 pareggi e 16 vittorie del Manchester United.

La squadra di Lampard è reduce da una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutive nelle ultime 4 giornate di campionato, quella di Solskjaer invece ha ottenuto una vittoria, 2 sconfitte di fila e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

Tammy Abraham è il miglior marcatore del Chelsea con 13 goal in Premier, Marcus Rashford, attualmente ai box per infortunio, è invece il bomber del Manchester United con 14 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Manchester United

Chelsea-Manchester United Data: 17 febbraio 2020

17 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CHELSEA-MANCHESTER UNITED

si disputerà la sera di lunedì 17 febbraio 2020 nel palcoscenico di Stamford Bridge. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Anthony Taylor, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 91° confronto fra le due squadre fra First Division e Premier League.

Il big match Chelsea-Manchester United sarà trasmesso in esclusiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Nicola Roggero.

Gli abbonati Sky potranno seguire il Monday Night Chelsea-Manchester United anche in diretta mediante Sky Go. La sfida potrà dunque essere seguita sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Premier League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Lampard avrà indisponibili Pulisic, Loftus-Cheek e Van Ginkel, e probabilmente non potrà disporre degli acciaccati Abraham e Giroud in attacco. Se il giovane Abraham non dovesse recuperare dal problema al ginocchio il centravanti dovrebbe essere Batshuayi, con Willian, Mount e Hudson-Odoi a sostegno sulla trequarti. In mediana Jorginho sarà affiancato da Kanté. In difesa, infine, davanti al portiere Kepa, Reece James e Azpilicueta agiranno da esterni bassi, con Tomori a comporre la coppia centrale con Rüdiger.

Modulo a specchio per Solskjaer e il Manchester United. Fra i pali ci sarà De Gea, in difesa la coppia centrale sarà composta da Lindelöf e Maguire, mentre Wan-Bissaka e Shaw saranno i due terzini. In mediana Matic affiancherà Fred. Sulla trequarti spazio al nuovo acquisto Bruno Fernandes accanto a Daniel James e Greenwood, con Martial che dovrebbe agire da unica punta. Ai box per infortunio Rashford, Pogba, Grant, Tuanzebe e Fosu-Mensah.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; R. James, Tomori, Rüdiger, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Willian, Mount, Hudson-Odoi; Batshuayi.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Matic, Fred; D. James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.