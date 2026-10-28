Chelsea-Manchester United: presentazione della sfida di Premier League

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Il Chelsea ospita il Manchester United a Stamford Bridge sabato 31 ottobre alle 09:30 EST e alle 13:30 GMT.

Il posto di Carrick è al sicuro, per ora

L’esperienza di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United sembra vicina alla conclusione, anche se dovrebbe essere ancora alla guida della squadra contro il Chelsea a Stamford Bridge. Il Manchester United ha vinto appena una delle prime otto partite di Premier League ed è già a 15 punti dalle capolista Manchester City e Arsenal. La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth all’Old Trafford sembrava poter segnare la fine per Carrick, ma il 45enne avrà un’altra occasione per conquistare una vittoria di prestigio. Al centro del dibattito c’è il capitano Bruno Fernandes, che la scorsa stagione ha stabilito il record di assist in una singola annata con 21. È stato lasciato in panchina e non è entrato nella sconfitta contro il Bournemouth, ma senza il trequartista portoghese il Manchester United è apparso privo di creatività. La squadra ha vinto soltanto una delle ultime 11 partite in cui Fernandes non è partito titolare: Carrick si trova quindi di fronte a una scelta difficile.

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Dal Chelsea di Xabi Alonso c’è da aspettarsi di tutto

Nell’ultima partita di Premier League, il Chelsea ha perso 2-0 in casa contro il Tottenham Hotspur. Per il Tottenham è stata soltanto la seconda vittoria in Premier League a Stamford Bridge in 37 tentativi. Un risultato che, inutile dirlo, i tifosi del Chelsea non hanno gradito. L’imprevedibilità mostrata di recente dalla squadra è riassunta dal bilancio delle ultime cinque gare di Premier League: due sconfitte, due vittorie e un pareggio. Le vittorie con molti goal sono state una costante a Stamford Bridge: il 4-3 contro il Brighton in campionato, il 6-3 contro il Leeds in EFL Cup e il 5-1 contro il Bournemouth in Premier League danno un’idea dello spettacolo offerto ai tifosi del Chelsea.

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Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Cole Palmer torna dopo aver scontato una squalifica contro il Liverpool in EFL Cup.

L’attaccante del Chelsea Joao Pedro, che in questa stagione ha partecipato a otto goal in campionato, sarà assente per un problema alla coscia.

Il Manchester United non vince da otto partite in tutte le competizioni e in questo secolo non è mai rimasto senza vittorie per nove gare consecutive.

Il Chelsea ha segnato 17 goal nelle ultime cinque partite casalinghe, ma ha anche subìto almeno una rete in ciascuna di esse.

L’unica partita senza subire goal disputata dal Manchester United in questa stagione, considerando tutte le competizioni, è stata quella contro il Sabah, al debutto in Champions League.

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Probabili formazioni

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Man United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

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