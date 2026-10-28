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Con il contributo di

Chelsea-Manchester United, anteprima della sfida di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick

Anteprima completa di Chelsea-Manchester United in Premier League. Michael Carrick ha i giorni contati?

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Chelsea-Manchester United: presentazione della sfida di Premier League

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Premier League - Game Week 9
Stamford Bridge

Il Chelsea ospita il Manchester United a Stamford Bridge sabato 31 ottobre alle 09:30 EST e alle 13:30 GMT.

Il posto di Carrick è al sicuro, per ora

L’esperienza di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United sembra vicina alla conclusione, anche se dovrebbe essere ancora alla guida della squadra contro il Chelsea a Stamford Bridge. Il Manchester United ha vinto appena una delle prime otto partite di Premier League ed è già a 15 punti dalle capolista Manchester City e Arsenal. La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth all’Old Trafford sembrava poter segnare la fine per Carrick, ma il 45enne avrà un’altra occasione per conquistare una vittoria di prestigio. Al centro del dibattito c’è il capitano Bruno Fernandes, che la scorsa stagione ha stabilito il record di assist in una singola annata con 21. È stato lasciato in panchina e non è entrato nella sconfitta contro il Bournemouth, ma senza il trequartista portoghese il Manchester United è apparso privo di creatività. La squadra ha vinto soltanto una delle ultime 11 partite in cui Fernandes non è partito titolare: Carrick si trova quindi di fronte a una scelta difficile.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Dal Chelsea di Xabi Alonso c’è da aspettarsi di tutto

Nell’ultima partita di Premier League, il Chelsea ha perso 2-0 in casa contro il Tottenham Hotspur. Per il Tottenham è stata soltanto la seconda vittoria in Premier League a Stamford Bridge in 37 tentativi. Un risultato che, inutile dirlo, i tifosi del Chelsea non hanno gradito. L’imprevedibilità mostrata di recente dalla squadra è riassunta dal bilancio delle ultime cinque gare di Premier League: due sconfitte, due vittorie e un pareggio. Le vittorie con molti goal sono state una costante a Stamford Bridge: il 4-3 contro il Brighton in campionato, il 6-3 contro il Leeds in EFL Cup e il 5-1 contro il Bournemouth in Premier League danno un’idea dello spettacolo offerto ai tifosi del Chelsea.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Cole Palmer torna dopo aver scontato una squalifica contro il Liverpool in EFL Cup.
  • L’attaccante del Chelsea Joao Pedro, che in questa stagione ha partecipato a otto goal in campionato, sarà assente per un problema alla coscia.
  • Il Manchester United non vince da otto partite in tutte le competizioni e in questo secolo non è mai rimasto senza vittorie per nove gare consecutive.
  • Il Chelsea ha segnato 17 goal nelle ultime cinque partite casalinghe, ma ha anche subìto almeno una rete in ciascuna di esse.
  • L’unica partita senza subire goal disputata dal Manchester United in questa stagione, considerando tutte le competizioni, è stata quella contro il Sabah, al debutto in Champions League.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Probabili formazioni

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Man United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Chelsea - Manchester United

Allenatore

  • X. Alonso

Forma recente

CHE

CHE - Forma

HUL
D2-2
BRE
S3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
S0-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MUN

MUN - Forma

TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
COM
S4-1
BOU
S0-3
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

ChelseaPareggioManchester United
2
1
2
Premier League
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Chelsea
CHE
0
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Manchester United
MUN
1
FIN
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Manchester United
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2
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CHE
1
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Chelsea
CHE
1
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MUN
0
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Manchester United
MUN
1
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Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
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Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
S
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
S
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
S
D
V
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
D
D
S
D
V
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
V
S
S
V
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
D
S
D
S
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
V
V
S
S
D
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
S
D
D
D
S
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
S
S
V
D
S
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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