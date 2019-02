Chelsea-Manchester City, Sarri furibondo: Kepa rifiuta il cambio

Al 120', prima dei rigori della finale di Carabao Cup, Sarri ha chiesto a Kepa di uscire: no del portiere, tecnico italiano su tutte le furie.

Zero reti nei tempi regolamentari, zero reti in quelli supplementari. Chelsea-Manchester City , finale della Coppa di Lega inglese, si trascina fino ai rigori. Ederson da una parte, Kepa dall'altra. Anche se Sarri, tecnico dei Blues, avrebbe voluto tra i pali il secondo portiere Caballero. Ma andiamo con ordine.

Segui live e in esclusiva Chelsea-Manchester City su DAZN

A cinque minuti dalla fine, il portiere del Chelsea è stato vittima di un infortunio, con Sarri ovviamente pronto immediatamente a far scaldare il secondo, Caballero . L'estremo difensore dei Blues si è però ripreso prontamente, deciso a restare in campo, nonostante il tecnico volesse comunque farlo uscire in vista dei decisivi rigori.

Mentre Sarri chiedeva animatamente a Kepa di abbandonare il campo, il giovane portiere ha continuato a fare no con la mano verso la panchina, mandando su tutte le furie l'allenatore del Chelsea. Quest'ultimo ha lasciato la sua area imbufalito, prima di tornare sui suoi passi in vista degli ultimi istanti di gara.

Caballero aveva intanto già svestito la tuta e indossato i guanti, con il quarto uomo già pronto a rendere realtà il cambio con il tabellone in mano. Invece niente da fare, Kepa è rimasto in campo e il secondo del Chelsea, forse poco propenso a forzare il cambio del compagno, si è seduto nuovamente in panchina.

Dopo il fischio che ha sancito la fine dei supplementari, Sarri si è così diretto verso Kepa per chiedere spiegazioni, praticamente allontanato da Rudiger, pronto nell'immediato a fare da paciere per evitare di mettere ulteriomente sotto pressione la squadra in vista dei rigori.

Dagli undici metri il Manchester City ha trovato la vittoria per 4-3, grazie ai due errori del Chelsea. Per Kepa un rigore parato, ma anche un'indecisione su quello tirato da Aguero. Dopo le polemiche sul Sarriball e la grossa disfatta contro gli stessi Citizens in campionato, nuovo caos in seno Blues. Dopo Sarri, stavolta è Kepa nell'occhio del ciclone.