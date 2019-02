Chelsea-Manchester City: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ancora una volta Sarri contro Guardiola, di fronte per la finale di Carabao Cup: tutte le informazioni su dove vederla in tv e streaming.

In gara unica, si gioca la finale di Carabao Cup, la Coppa di Lega Inglese. A contendersi il trofeo scenderanno in campo il Chelsea di Maurizio Sarri e il Manchester City di Pep Guardiola, desiderose di far proprio il primo riconoscimento inglese del 2019.

Segui live e in esclusiva Chelsea-Manchester City su DAZN

Sarri vuole dimenticare la batosta subita in campionato, Guardiola mettere ancora una volta in chiaro le regole della competizione negli ultimi anni. Ovvero quella che vede il Manchester City praticamente sempre favorito, tanto da aver vinto tre delle ultime cinque edizioni.

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-MANCHESTER CITY

La sfida tra Chelsea e Manchester City, che assegnerà la Carabao Cup, si giocherà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 17:30 in quel di Wembley, magico stadio di Londra.

DOVE VEDERE CHELSEA-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

La finale di Coppa di Lega inglese, Chelsea-Manchester City, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Sarà possibile seguire la gara su diversi dispositivi: in streaming sulle smart tv abilitate, i pc, i tablet e gli smartphone, ma anche grazie ad un decoder Sky Q o ad una console, PlayStation 4 o Xbox One.

A disposizione il servizio on demand, così da poter rivedere la sfida tra Chelsea e Manchester City o solamente gli highlights della finale.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-MANCHESTER CITY

Sarri propone il suo consueto 4-3-3, in cui Higuain sarà la prima punta, supportata da Hazard e Pedro sulle fasce. In mezzo insieme a Kantè ci saranno Kovacic e Jorginho, mentre Rudiger e Daviz Luiz agiranno come centrali di difesa. Kepa tra i pali, sulle fasce Alonso e Azpilicueta.

Aguero unica punta per il Manchester City, Guardiola pronto a puntare sul 4-1-4-1. De Bruyn e David Silva trequartisti, con Mahrez e Sanrè esterni per completare il roboante attacco. In mediana ci sarà Fernandinho, mentre Zinchenko e Walker partiranno titolari sulle corsie esterne. Davanti ad Ederson dal 1' Laporte ed Otamendi.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, M. Alonso; Kantè, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard. All. Sarri.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Fernandinho; Mahrez, D. Silva, De Bruyne, Sanè; Aguero. All. Guardiola.