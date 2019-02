Chelsea-Manchester City, le formazioni ufficiali: Higuain in panchina

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Chelsea-Manchester City, finale di Carabao Cup. Solo panchina per Gonzalo Higuain.

Le formazioni ufficiali:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Emerson; Kantè, Jorginho, Barkley; Willian, Hazard, Pedro. All. Sarri.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Fernandinho; Sterling, Bernardo, De Bruyne, D. Silva; Aguero. All. Guardiola.

E’ tutto pronto al mitico Wembley di Londra, dove Chelsea e Manchester City si sfidano nella finale di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese.

Maurizio Sarri, schiera i Blues con il consueto 4-3-3 nel quale sono Azpilicueta, Rudiger, David Luiz ed Emerson a comporre la linea difensiva davanti a Kepa.

Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, con Kanté e Barkley che si posizionano da interni di destra e sinistra. In attacco, sono Pedro, Hazard e Willian a completare il tridente offensivo. Solo panchina per Higuain.

Pep Guardiola risponde con un 4-1-4-1 nel quale, davanti ad Ederson, Walker, Otamendi, Laporte e Zinchenko completano il pacchetto arretrato.

A centrocampo, Fernandinho si sistema come schermo davanti alla difesa. Sterling e David Silva sono chiamati a spingere sugli esterni, Bernardo e De Bruyne vanno in posizione più centrale. In attacco è Aguero ad agire da unica punta.