Chelsea-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il programma delle semifinali di FA Cup si apre con la partita tra Chelsea e Manchester City: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

CHELSEA-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Manchester City

Chelsea-Manchester City Data: 17 aprile 2021

17 aprile 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'edizione 2020/21 della FA Cup arriva alle semifinali, proponendo come primo appuntamento la partita tra Chelsea e Manchester City. Si tratta di due big del calcio inglese, che hanno trionfato in questa manifestazione rispettivamente 8 e 6 volte.

Il Chelsea arriva alla semifinale dopo aver eliminato Barnsley e Sheffield United nei due turni precedenti. I Blues sono reduci inoltre dalla sconfitta per 0-1 contro il Porto, che comunque non ha impedito loro di raggiungere le semifinali di Champions League, dove affronteranno il Real Madrid.

Sono invece Swansea ed Everton gli ultimi due avversari affrontati e battuti dal Manchester City in FA Cup. Anche i Citizens figurano tra le prime quattro d'Europa, avendo avuto la meglio nel doppio confronto dei quarti di Champions League contro il Borussia Dortmund.

In campionato le due squadre si sono affrontate il 3 gennaio 2021, con il Manchester City ha battuto i rivali londinesi per 1-3. Decisivi i goal di Gundogan, Foden e De Bruyne nel primo tempo, mentre a nulla è valsa la rete nel finale di Hudson-Odoi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Chelsea-Manchester City: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO CHELSEA-MANCHESTER CITY

La sfida di FA Cup tra Chelsea e Manchester City si giocherà sabato 17 aprile 2021 alle ore 18.30: appuntamento allo stadio di Wembley per decretare la prima finalista della coppa nazionale inglese. Non ci sarà il pubblico causa restrizioni per contenere il covid.

Chelsea-Manchester City potrà essere seguita su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

Non ci sarà invece la diretta su DAZN1, canale 209 del satellite, per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Lo streaming di Chelsea-Manchester City sarà disponibile in diretta esclusiva sempre grazie a DAZN: da pc sarà sufficiente collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d'accesso, mentre da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l'applicazione dedicata.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche su Goal potrete seguire tutto quello che riguarda la sfida tra Chelsea e Manchester City: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto live dell'incontro, attraverso la consueta diretta testuale.

Tuchel potrebbe apportare qualche cambiamento al 3-4-2-1 visto dal primo minuto contro il Porto. Per il trio difensivo davanti a Mendy Zouma potrebbe essere preferito a uno tra Thiago Silva e Rudiger, mentre appare certa la presenza di Azpilicueta. In mediana, con Jorginho e Kanté al centro mentre James sulla destra, Chilwell è insidiato da Marcos Alonso. Sulla trequarti è corsa a tre per due posti tra Ziyech, Mount e Pulisic, mentre in avanti dovrebbe essere confermato Havertz.

Il Manchester City risponde con il consueto 4-3-3, con Ederson in porta e una difesa che prevede Cancelo e Mendy come esterni e la coppia Stones-Ruben Dias al centro. Fernandinho gioca davanti alla difesa, supportato da Gundogan e De Bruyne in un centrocampo che garantisce il solito mix di quantità e qualità. In avanti spazio a Torres, Gabriel Jesus e Sterling, con Foden come preziosa arma da utilizzare a gara in corso.

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic, Havertz.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Ruben Dias, Mendy; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Torres, Gabriel Jesus, Sterling.