Chelsea-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Chelsea-Manchester City è la super sfida del 6° turno di Premier League: tutte le info sul match, dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

CHELSEA-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Manchester City

Chelsea-Manchester City Data: 25 settembre 2021

25 settembre 2021 Orario: 13.30

13.30 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

​La sesta giornata di Premier League ci regala uno scontro da mille e una notte, la riedizione dell'ultima finale di Champions League: il Manchester City di Pep Guardiola cerca una sorta di rivincita contro il Chelsea di Thomas Tuchel.

Si affrontano due delle tre migliori difese (l'altra è quella del Liverpool) del massimo campionato inglese: entrambe hanno subìto una sola rete, di fronte a dodici goal realizzati dai 'Blues' e undici dai 'Citizens'.

Il Chelsea condivide la vetta della classifica con Liverpool e Manchester United, anch'esse a quota tredici punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque uscite; il Manchester City deve invece recuperare tre lunghezze di svantaggio dalle rivali.

Umore nettamente migliore quello dei londinesi, reduci dal rotondo trionfo nel derby cittadino col Tottenham: uno 0-3 determinato dai sigilli di Thiago Silva, Kanté e Rüdiger; per la squadra di Guardiola è arrivato un deludente 0-0 interno contro il Southampton.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Chelsea-Manchester City: dalle formazioni fino alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-MANCHESTER CITY

Chelsea-Manchester City si disputerà sabato 25 settembre 2021 allo 'Stamford Bridge' di Londra, la casa di Lukaku e compagni. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 13:30.

La sfida di cartello della sesta giornata di Premier League tra Chelsea e Manchester City sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Chelsea-Manchester City sarà visibile in streaming per gli abbonati Sky tramite l'applicazione di Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet e disponibile per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da NOW, piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione di Sky dopo aver aderito ad una delle offerte proposte.

Tuchel con il dubbio Mendy, alle prese con una contusione ad una costola: qualora non dovesse farcela, sarebbe nuovamente pronto Kepa ad agire tra i pali. Thiago Silva leader della difesa, Kanté al rientro nell'undici titolare accanto a Jorginho. Mount e Havertz a sostegno di Lukaku.

Emergenza infortuni per Guardiola, privo di Stones, Laporte, Rodri, Zinchenko e Gündoğan: Aké sarà dunque ancora il partner di Ruben Dias al centro della retroguardia, Fernandinho in cabina di regia con Bernardo Silva e De Bruyne mezzali di qualità. Sterling e Grealish ai lati di Gabriel Jesus nel tridente offensivo.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. All. Tuchel

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Cancelo; Bernardo Silva, Fernandinho, De Bruyne; Sterling, Gabriel Jesus, Grealish. All. Guardiola